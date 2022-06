Moskva «stjeler» for å «selge» ukrainsk hvete

«Det hele er bevisst,» sa han på en virtuell konferanse om matusikkerhet, og anklaget Russlands president Vladimir Putin for å «utpresse» internasjonale sanksjoner mot invasjonen. «Ukraina.

Han sa at Moskva hadde begynt å beholde sin egen mateksport etter å ha innført en «marinebeleiring av Svartehavet for å hindre ukrainske avlinger fra å bli transportert rundt i verden.»

I midten av mai rapporterte New York Times at Washington hadde advart 14 land, for det meste i Afrika, om at russiske lasteskip fraktet «stjålet ukrainsk korn». Antony Blinken siterte denne artikkelen fra den amerikanske avisen, selv om han ikke direkte bekreftet advarselen sendt til afrikanske land.

Den ukrainske ambassadøren i Ankara anklaget fredag ​​Russland for å «stjele» og eksportere ukrainsk korn, spesielt til Tyrkia.

Ukrainas president Volodymyr Zhelensky sa mandag at 20 til 25 millioner tonn korn for tiden er blokkert i Ukraina på grunn av krigen, som vil tredobles til høsten.

«Vi trenger maritime korridorer og vi diskuterer dette med Tyrkia og Storbritannia,» sa han.

Russland-Ukraina-konflikten De to kornmaktene har vært i strid med hverandre siden 24. februar – Russland og Ukraina står til sammen for 30 % av verdens hveteeksport. Dette forårsaket en økning i prisene på korn og oljer, som var høyere enn de som ble oppnådd under den arabiske våren i 2011 og «hungeropptøyene» i 2008.