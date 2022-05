Moskva vil bidra til å overvinne matkrisen hvis sanksjonene oppheves

Putin sa i en uttalelse fra Kreml under en telefonsamtale at Russland var klar til å gi et betydelig bidrag til å overvinne matkrisen ved å eksportere korn og gjødsel, med forbehold om opphevelse av vestlige politisk motiverte restriksjoner. Med Italias statsminister Mario Tragi.

Kreml bemerker at oppfordringen ble gjort «på initiativ fra den italienske siden».

Putin sa at vestlige påstander om at Moskva hadde blokkert ukrainsk korneksport siden angrepet på Ukraina var «grunnløse».

– Forstyrrelsene i produksjons- og logistikkkjedenes funksjon og vanskelighetene som har oppstått med vestlig finanspolitikk under koronavirusepidemiene er knyttet til andre, sa han.

– Situasjonen forverres av anti-russiske sanksjoner innført av USA og EU, sa han og la til at enestående sanksjoner hadde rammet Russland.

Ukraina, en stor eksportør av korn, spesielt mais og hvete, sliter med å produsere.

Russland, en annen kornmakt, vil på sin side ikke være i stand til å produsere og selge sin gjødsel på grunn av vestlige sanksjoner som påvirker finans- og logistikksektorene. Begge landene produserer omtrent en tredjedel av verdens hvete.

Herr Vladimir Putin. Han fortalte også Draghi at «det nåværende arbeidet med å etablere fredelig liv i de frigjorte Donbass-byene» og «fredsprosessen har blitt lammet av Kiev».

I følge den italienske regjeringen var oppfordringen «dedikert til forbedringer i situasjonen i Ukraina og innsats for å finne en felles løsning på den nåværende matkrisen og ha en drastisk innvirkning på de fattigste landene i verden.»

De to lederne snakket ikke direkte om Italias foreslåtte fredsplan i Ukraina.

Sjefen for det russiske diplomati Sergei Lavrov fastslo torsdag at planen som Italia har sendt inn til FN ikke var «alvorlig» og at innholdet kun var kjent fra pressen og at teksten ikke var lekket til Moskva.