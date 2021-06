Mosque Attacks: Auckland-baserte produsent Philippa Campbell trekker seg fra filmarbeidet

En produsent i Auckland har trukket seg ut av et mannskap som jobber med en foreslått film etter terrorangrepene i Christchurch.



Foto: RNZ / AFP

Film, De er oss, Vil fokusere på statsministerens svar på uken etter angrepene, og den australske skuespillerinnen Rose Byrne er satt til å spille som Jacinta Order.

Artern sa i en uttalelse at hun kunne fortelle mange historier fra 15. mars, som hun ikke anså for å være en av dem.

Det muslimske samfunnet i New Zealand har kommet imot filmen og sa at det er galt å fokusere på statsministeren i stedet for ofrene, noe som skader samfunnet og Hollywoods fortjeneste.

Mer enn 58 000 mennesker har så langt signert en begjæring om å stoppe produksjonen.

I en uttalelse sa produsent Filippa Campbell at han var dypt lei seg av sjokket og at skaden på filmens kunngjøring hadde ført Autorova over New Zealand.



Foto: Gitt

Campbell sa at han bemerket bekymringene som ble reist de siste dagene, og hørte styrken i folks synspunkter.

Hun innrømmer nå at hendelsene 15. mars 2019 på dette tidspunktet var for bitre for filmen, og at hun ikke ønsket å være involvert i et prosjekt som ville forårsake slikt stress.

Han sa at filmen ikke tok tilstrekkelig hensyn til historiens politiske og menneskelige kontekst.

‘Det er flaut’

Administrerende redaktør for Entertainment Business Magazine Variasjon, Steve Kaidos, står filmskaperne nå overfor det “største problemet” rapportert i USA.

Motivene til filmen er positive – rolige, tolerante og hater ikke, sa han Morgenrapport.

“Imidlertid er prosessen med å komme dit de er og måten historien blir fortalt på … så ikke på ofrene, men statsministeren, de har et stort tilbakemeldingsspørsmål, men de har et manusproblem og et produksjonsproblem. “

Siden produksjonen ikke har startet, kan produsentene revurdere eller forlate prosjektet uten å bruke for mye.

“Det er pinlig. Det er litt trist.

De norske filmskaperne forsto det riktig – andrageren

Sondos Quran, medformann i National Islamic Youth Association, var en av arrangørene av begjæringen.

Han er også tilbeder ved Al Noor-moskeen i Christchurch og kjente mange av de døde og sårede.

Hun sa Førstemann Filmen vil begeistre hendelsene 15. mars, som var “to år senere”, og det er urealistisk å ikke sette den muslimske opplevelsen i sentrum.

“Enhver historie som trenger å bli fortalt om 15. mars, må fortelles gjennom linsen til det muslimske samfunnet og fange de levende opplevelsene av rasisme, diskriminering og islamofobi overfor muslimer over hele verden.”

Han sa at filmen, laget om drapene som ble begått av en hvit leder i Norge med 77 unge mennesker, var “dyp og innsiktsfull”.

Overlevende ønsket at filmen skulle lages, ble fullstendig konsultert og historien om et offer og hans familie sentrerte om temaet.

Han sa at det ville være bra for Hollywood-produsenter å ta ledelsen fra tilnærmingen som ble benyttet i Norge.

Koranen sa at det var overrasket over støtten som hittil har blitt mottatt for begjæringen, og at mange hadde lagt ut hjertelige meldinger på sosiale medier.

Adiba Khan, en tjenestemann i National Islamic Youth Association, sa at det var oppmuntrende og bemyndigende å ha så mye støtte for begjæringen.

Han sa at støtten var en fortsettelse av Aroha som det muslimske samfunnet likte etter angrepene.



Foto: sørget for

Selv om han ikke kunne snakke for det muslimske samfunnet som helhet, sa han at det sikkert var en økende bekymring blant medlemmene om mangelen på konsultasjon om prosjektet.

Inshallah (hvis Gud vil) vil det bli forlatt, sa han.

“Jeg tror virkelig på støttenivået vi har mottatt fra det muslimske samfunnet og utenfor det muslimske samfunnet, og jeg tror det er mye bevissthet og offentlig tilbakeslag om det.

“Så fremover vil det få betydelige implikasjoner.”

Han ba den newzealandske filmindustrien ikke støtte den på noen måte, inkludert finansiering eller ressurser.

“Vi ber om boikott hvis filmen utvikler seg.”

Førstemann Tre av filmens fire produsenter ble kontaktet og det kom ikke noe svar.