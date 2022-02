Mot å redusere notarens honorarer? Justisministeren ønsker å reformere dokumentasjonen i dybden

Ved kjøp av familiebolig vil administrasjonskostnadene fastsettes på fastrentebasis til 750 euro for kjøpsobligasjonen og 550 euro for kredittobligasjonen. Denne prosedyren er gyldig for alle eiendomsobligasjoner og erstatter kostnader som noen ganger kan utgjøre opptil 2000 euro.

I tillegg reduseres familieboligkjøpsgebyret. Avhengig av kjøpesum kan reduksjonen på kjøpsgebyrobligasjonen være inntil 12 %. For en kredittobligasjon vil det påløpe en engangsreduksjon på 20 % av gebyret på alle avdrag. Avgiftsreduksjonen gjelder obligatorisk for kjøp av den eneste tilgjengelige boligen for en familie.

98 % av de billigste boligkjøpene

Denne reformen vil gjøre 98 % av boligkjøpene billigere, lovet statsråden. I tillegg, for familiesaker, som for eksempel fullmakt, arveobligasjoner osv., vil det gjelde en fast sats på 195 euro.

Reformen slår også fast at administrative kostnader ikke lenger kan være underlagt et engangsbeløp på 550 euro i stedet for beløp over 1 000 euro.

Notarius regning bør være mer oversiktlig og detaljert. Du må tydelig skille mellom tredjeparts gebyrer og utgifter og administrative kostnader.