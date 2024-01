Mot alle odds styrker Marokko båndene til Israel

Som en del av den diplomatiske reformen av departementet for utenrikssaker, afrikansk samarbeid og Marokko som er bosatt i utlandet, informerer forbindelseskontoret til kongeriket Marokko i Tel Aviv alle marokkanske statsborgere og utlendinger som bor i Israel ved å sende inn en oppføring. Visumsøknaden for Marokko vil bli gjort gjennom det nye systemet med forespørsler om eksterne konsulære avtaler: rdv.consulat.ma», leser vi i en pressemelding. Tjenester som tilbys: Utstedelse av nasjonalt identitetskort, utstedelse av pass, validering av signaturer og utstedelse av visum.

Les: Marokko: press for å kutte båndene til Israel

Kunngjøringen kommer midt i oppfordringer om å kutte båndene med Israel. Siden den overraskende og spektakulære Hamas-aksjonen og den israelske gjengjeldelsen 7. oktober, har pro-palestinske demonstrasjoner blitt organisert i flere marokkanske byer som krever avbrytelse av diplomatiske forbindelser med marokkanske Tel Aviv. Et krav uttrykt gjennom en populær opprop som har samlet mer enn 10 200 underskrifter. Onsdag nektet regjeringskontorets leder å motta den.

«Vi hadde tidligere sendt inn en forespørsel om et møte og ble fortalt at vi kan komme tilbake for å presentere begjæringen. Men da vi kom dit, hindret tunge sikkerhetsstyrker og lokale tjenestemenn oss i å komme inn,» sa han. Ny arabisk Abdel-Qader Al-Alami, medlem av organisasjonskomiteen for petisjonen.

Les: Rabat-møter for Gaza: Avtalen med Israel blir stadig mer omstridt

Senere holdt regjeringens talsperson og viseminister for parlamentariske forhold, Mustafa Baidas, en orientering. Han sa at klagerne fulgte en feil prosedyre. De ble derfor nektet å inngi begjæringen. Avvisning av begjæringen reduserer ikke alvoret i begjæringen om mislighold. «Det vi møtte på onsdag avslører det doble forholdet mellom normalitet og en tilstand av tyranni og anarki,» sa han i en uttalelse som ble offentliggjort torsdag. Og la til: «Vi vil fortsette vår kamp for å forsvare grunnloven og loven mot tilstanden av fattigdom og institusjonell fiasko som er utstilt av regjeringen.»