Mot Delta vil tidligere infeksjoner beskytte mer enn vaksinen | Internasjonal spredning av koronavirus

Mot deltavarianten er de som er infisert med Govt-19 sykdom tidligere bedre beskyttet enn de som har blitt vaksinert, ifølge en studie av amerikanske helsemyndigheter offentliggjort onsdag. Tross alt understreket Centers for Disease Control and Prevention (CDC) utgivelsen av disse dataene ved å si at “vaksinen er den sikreste strategien” mot sykdommen. Faktisk kan infeksjon forårsake alvorlige problemer, mens vaksiner har vist seg å være svært trygge og effektive.











Denne studien ble utført før boosterdoser ble allment tilgjengelig og før utseendet til Omigron-varianten, som nå står for mer enn 99 % av nye tilfeller i USA. Så det ser ut til at kortene blir erstattet for øyeblikket. Disse resultatene gir imidlertid viktige komponenter for en bedre analyse av forskjellene mellom vaksiner eller immunitet oppnådd etter infeksjon.

Ankomsten av Delta endret situasjonen

Helsetjenestemenn i delstatene New York og California undersøkte sakene fra slutten av mai til november 2021. Ved slutten av juni hadde deltaet i USA blitt flertallet. Gjennom hele studieperioden var de som ikke var vaksinert eller som ikke hadde vært syke tidligere mye mindre beskyttet. Men før deltaet var de som ikke var vaksinert og de som ikke allerede var infisert med Govt-19 bedre beskyttet enn de som ikke allerede var vaksinert. Etter ankomsten til Delta snudde forholdet opp ned.

I begynnelsen av oktober analyserte studien risikoen sammenlignet med de som står i fare for å bli rammet av deltaet, det vil si de som ikke har blitt vaksinert eller smittet tidligere. Vaksinerte individer (men aldri smittet) har seks ganger mindre sannsynlighet for å fange det i California og fem ganger mindre sannsynlighet i New York. Men denne risikoen ble ytterligere redusert for de som tidligere var smittet (men ikke vaksinert): 29 i California og 15 i New York. Ved å analysere risikoen for sykehusinnleggelse denne gangen bare i California, fant forskerne en lignende reversering mellom de to periodene. READ Bevæpnede røvere holdt som gisler under dødelige bankangrep i en brasiliansk by

Hvordan forklare det?

“Det kan skyldes forskjellige stimuli av immunresponsen” forårsaket av eksponering for det faktiske viruset eller vaksinen, forklarer CDC. Før boosterdoser la studieforfatterne til at denne reverseringen var “konsistent med en nedgang i immunitet indusert av vaksinen hos mange mennesker.” CDC bemerker at det å jobbe i Delta i andre land har “vist seg å øke sikkerheten til tidligere infiserte, vaksinerte og ikke-vaksinerte individer sammenlignet med vaksinen”. De understreket behovet for ytterligere forskning for å undersøke holdbarheten til beskyttelsen som infeksjonen gir mot hver variant, inkludert Omigran.