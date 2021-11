Mot en lønnsindeks på over 3,5 % for mer enn 450 000 ansatte

Inflasjonen har akselerert i flere måneder. Etter 4,16 % i oktober nådde den 5,64 % i november, det høyeste nivået siden juli 2008 (5,90 %).







av Belga

Publisert 29.11.2021 15:32 Lesetid: 2 minutter



DeBegrensningen, 1. januar 2022, for lønn til ansatte i CP 200, den viktigste felleskomiteen i staten, kan være så høy som 3,56 %, ifølge de siste SD Worx-beregningene. Å katalogisere som dette ville ikke vært uhørt i godt ti år.







Inflasjonen har akselerert i flere måneder. Etter 4,16 % i oktober nådde den 5,64 % i november, det høyeste nivået siden juli 2008 (5,90 %).

For CP 200, Joint Staff Assistance Committee (tidligere CP 218), som angår mer enn 450 000 ansatte og mer enn 50 000 arbeidsgivere fra svært forskjellige sektorer i Belgia, gjennomføres lønnsindeksering én gang i året, 1. januar, basert på inflasjon i året før. Nivået på indeksen som skal brukes 1. januar 2022 vil ikke bli endelig kjent før etter at inflasjonstallene for desember er fastsatt, men vi har allerede en god ide om størrelsen, og ifølge den siste SD Worx-simuleringen, lønnsøkningen i CP 200 vil nå 3,56 % 1. januar 2022.

Vi må tilbake til 2012 for å finne en indeks over 3 % (+3,17 %) og 2009 for å finne en sterkere økning (+4,51 %). I 2021 og 2020 var lønnsindeksen i KP 200 under ett prosentpoeng.

> NewB lanserte sitt første ‘ultra-bærekraftige’ fond