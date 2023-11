Mot en ny likevekt i strømprisene i Frankrike

Debatten om strømprisene i Frankrike er i ferd med å nå et avgjørende vendepunkt. Etter en periode med intense diskusjoner og litt blandede kunngjøringer, ser det ut til at en konsensus er i ferd med å dukke opp mellom staten og EDF, som skisserer en avtale som vil redefinere det nasjonale energilandskapet.

Anspente forhandlinger om en stor sak

The Commission for Energy Regulatory (CRE) sin september-kunngjøring om en 10 til 20 % tarifføkning vakte bekymring. Bruno Le Maire, økonomiministeren, dempet raskt disse forventningene ved å begrense økningen til 10 %. Denne inndelingen avslører de underliggende spenningene mellom de økonomiske imperativene til det franske elektrisitetsfondet og beskyttelsen av franskmennenes kjøpekraft.

EDF samarbeider med den skotske vindparken på land gjennom en 7-årig kraftkjøpsavtale

Et kompromiss er i sikte

6. november ble det holdt et avgjørende møte som førte posisjoner tettere sammen. Tilstedeværelsen av Elizabeth Bourne og EDF-sjef Luc Reymont vitner om viktigheten av dette problemet. Le Figaro fremkaller harmoni mellom synspunkter, en indikator på stor fremgang. bekrefter Bruno Le Maire, i påvente av den nært forestående fullføringen av avtalen.

To pilarer i avtalen

Mellom økonomiske krav og moderate priser

Regjeringen og EDF søker å balansere behovet for å finansiere selskapets aktiviteter og begrense innvirkningen på forbrukeren. Bruno Le Maire understreker viktigheten av den økonomiske soliditeten til EUF uten å ty til påfølgende statlig rekapitalisering.

Fremtidig design av EDF

Debatten oppstår om EDF-styringsmodellen når det gjelder tollfrihet versus priskontroll fra staten. Luc Reymont insisterer på å posisjonere EDF som en uavhengig forretningsenhet.

Metoder for fremtidens reguleringssystem

Etter forventningene vil det nye rammeverket inneholde flere enheter. Det opprettes en krisemekanisme med en terskelpris på 110 euro per MWh, som vil føre til en omfordeling av inntektene ved alvorlige markedssvingninger. Under normale omstendigheter vil trinnvis regulering kontrollere uttak og omfordelinger.

Avtalen som for tiden sluttføres mellom staten og EDF er et skritt mot en mer balansert og forutsigbar styring av Frankrikes elektrisitetsmarked, i et forsøk på å forene økonomiske spørsmål, sosial rettferdighet og den økonomiske levedyktigheten til en av landets viktigste energileverandører.