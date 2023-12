Mot mindre kontrovers? Thierry Henry foreslår en interessant innovasjon for fotball – VAR

Bare i Belgia snakkes det om dommer og VAR av feil grunner. Slik er det også i England, hvor West Hams scoring mot Arsenal utløste mye tilbakeslag.

I løpet av uken tapte Arsenal mot West Ham (0-2) og mistet ledelsen i Premier League. West Hams første mål var kontroversielt. Godt hjulpet av Jarrod Bowen ser ballen helt utenfor banen. Bildene tillot ikke dette å bli definitivt definert, og VAR bestemte seg for å tildele målet.

Etter møtet, Michael Arteta Det ble ansett som en «skam» at dommeren «til tross for teknologien» de «ikke klart kunne fortelle om ballen var ute eller ikke».

En tidligere assistent ved de røde djevlene og nå konsulent for engelsk fjernsyn, Thierry Henry Han foreslo at et ekstra kamera plassert over banen ville bli brukt i fremtiden. «Hvis du vil hjelpe dommerne med å få den rette vinkelen, hvis du vil vite om ballen er ute, må du være over ballen. Det er den eneste måten å vite om ballen er ute eller ikke. Vi er med 2023. , snart i 2024, vi har ikke overheadkamera ennå, og ballen er ute. Vi vet ikke om det skjedde eller ikke.»