Norsk designer Kurt Strand Han går tilbake til røttene sine med sitt nye seil -superoks -konsept.

Det nye 528 fot, med rett navn Norge, ble inspirert av de gamle flatfoten lange skipene i vikingtiden. Strand var alltid imponert over skjønnheten i disse skipene og deres kraftige firkantbåter, så han bestemte seg for å revurdere en for i dag. Som sådan er Norge utstyrt med “space age -teknologi” som gjør det mulig å reise til alle verdenshjørner uten utslipp.

Den slanke Superatch er kronet med tre elektrohydrauliske karbonfiberriggmaster, hver 315 fot lange og roterende etter behov. Mastene støtter samlet 65 000 kvadratmeter seil som er dekket av en fleksibel solcellemembran for å fange solens stråler. Ifølge Strand tillater Nifty-trykknappsystemet at alle båter kan plasseres eller kastes ut på seks minutter. Det krever langt færre mannskaper enn en konvensjonell rigget båt.

Under reisen kan all energi som fanges fra båten lagres i en batteribank og brukes til å produsere hydrogen. Dette betyr at i fravær av vind eller sollys vil Norge i stedet bli drevet av tre generatorer med flere drivstoff som går på diesel, flytende naturgass eller hydrogen. Strand sier at under bedre værforhold vil Superact generere mer ren energi enn den pleide.

Norge lover å reise jevnt. To laterale uttrekkbare hengsler vil være utstyrt med stabilisatorer som lar grunt vann bevege seg, med et unikt seilhåndteringssystem for presisjonsmanøvrering.

Når det gjelder overnatting, kan Norge romme opptil 24 gjester i 12 luksussuiter med opptil 40 gjester. I motsetning til middelalderen ville alle nordmennene om bord bli plassert i et luksusskudd. I sentrum er en avrundet to-lags lobby og bar, som gir sømløs utsikt over hele skipet. Herfra kan Marines få tilgang til et treningssenter, spa, strandklubb, svømmebasseng, kino, superbilgarasje og til og med et sykehus.

Den virkelige Pix de Resistance er “skyheisen” i den midterste masten. Strand sier at den tilbyr fantastisk havutsikt opp til omtrent 340 fot over vannstanden og er det perfekte stedet for solnedganger.

Naturligvis pakker Norge inn alle nødvendige leker. I underetasjen er det en helipad foran med heis for hangar, og en garasje for å lagre anbud, terrengkjørere, jetski og mer.

Dette er ikke den første fremtidige seilbåten skrevet av Strand. Tidligere i år ga det norsknavne studioet ut en 525 fot fot som heter Florida, et flytende kjærlighetsbrev til den sørøstlige staten.

En ting er sikkert, Strand mangler definitivt ikke kreativitet.

