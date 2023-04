mot nye Exynos-brikker

Samsung og AMD har blitt enige om å fortsette samarbeidet, noe som betyr at Exynos ikke blir avviklet.

Samsung har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med AMD for fremtidige Exynos SoCs. Derfor vil det være nødvendig å ha integrasjon av en RDNA GPU i fremtidige Exynos, som f.eks kunngjort i fellesskap av Samsung og AMD.

Dette er et dristig valg for Samsung, siden Galaxy S22s Exynos-brikke ga den mye trøbbel på grunn av dens gjennomsnittlige ytelse. Beslutningen om å fortsette å investere i Exynos SoCs demonstrerer den koreanske gruppens vilje til å utvikle sine egne chips.

Exynos 2200 klarte ikke målet, men Samsung ønsker å holde ut

Etter lanseringen av den AMD-designede GPUen for Samsung Exynos 2200-brikken som drev Galaxy S22, var forventningene våre høye angående ytelsen og kvalitetene til Samsung-brikken. Vi var imidlertid skuffet over ytelsen til den europeisk-markedsførte Galaxy S22, som viste seg å være mindre kraftig og mindre holdbar, med mer oppvarming, enn de Qualcomm Snapdragon-utstyrte variantene. Du vet resten: Galaxy S23-serien bruker kun Qualcomm Snapdragon-brikken, uavhengig av regionene i verden der den selges.

Samsung planlegger å integrere flere generasjoner av AMD Radeon GPUer på andre Exynos SoC-er i fremtiden. Ved å gjøre dette ønsker det amerikanske selskapet å tilby « grafikkytelse på konsollnivå og optimalisert strømeffektivitet på flere mobile enheter. Tilsynelatende har Samsung ikke gitt opp Exynos SoCs i det hele tatt.

Nylig har det vært rykter om at Samsung vil introdusere en ny high-end SoC fra Exynos-serien med Galaxy S24. Det ble også hørt at Exynos 2200 skulle brukes i Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE).

Samsung søker uavhengighet

Å ta denne tilnærmingen, ved å videreutvikle Exynos-brikker, er en måte for Samsung å redusere avhengigheten av Qualcomm. Ved å investere i oppgradering av egne brikker kan Samsung styrke sin markedsposisjon og redusere kostnadene knyttet til kjøp av tredjepartsbrikker.

På lang sikt kan denne strategien gi Samsung en konkurransefordel ved å la den tilby mer dyktige og differensierte smarttelefoner, samtidig som den reduserer avhengigheten av tredjepartsleverandører som Qualcomm.

Samsung må imidlertid absolutt forbedre ytelsen til sine fremtidige Exynos-prosessorer for å gjenvinne forbrukernes tillit og opprettholde sin posisjon i det avanserte smarttelefonmarkedet.

For å følge oss inviterer vi deg til Last ned vår app for Android og iOS. Du kan lese artiklene våre, arkivene og se de siste YouTube-videoene våre.