Møt petangen, en bitteliten kenguru som døde ut i Australia for 100 år siden

Den er også kjent som Tasmanian Petong, som hopper på bakbena som en kenguru. Disse minipungdyrene utgjorde mer enn 60 % av Australias befolkning før de ble ofre for katter, rever og landrydding etter europeisk bosetting for to århundrer siden.

Fra titusenvis av individer har deres befolkning vokst til rundt 12 000 til 18 000 i dag, for det meste på Australias øyer, beskyttede innhegninger og noen lommer i Vest-Australia.

Nå gjør de comeback på Yorke-halvøya i Sør-Australia, hvor forskere ga ut 120 av dem over en toårsperiode for å se om de kunne overleve.

De små skapningene trives, sa forskere fredag. De rapporterte at de fanget 85 bush-tailed petrels, hvorav 40% ble født på halvøya, og 42 av de 45 hunnene bar kyllinger i posene sine.

«Det er flott å se så mange nye dyr»Derek Sandow, miljøspesialist for North and York Nature Group sa.

Et intensivt kontrollprogram for katter og rev hjalp dem tilbake til Sør-Australia, sa Sandow, samt «vanntette» gjerder designet for å redusere rovdyrenes rute – uten å holde dem ute helt.