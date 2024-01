Mot stopp av tog i slutten av januar: send inn 3-dagers streikevarsel

CGSP Cheminots kunngjorde torsdag at de vil levere et 72-timers streikevarsel fra mandag 29. januar kl. 22.00 til torsdag 1. februar kl. 22.00. Socialist Union fordømmer de «ensidige beslutningene» tatt av jernbaneselskaper og ber HR-Rail ta dem «Alle initiativer for å respektfullt revitalisere sosial konsultasjon innen belgiske jernbaner.» CSC Transcom vil på sin side ikke delta i streiken. SLFP Cheminots har ennå ikke bekreftet sin deltakelse.

Ifølge fagorganisasjonen kollapser sosial dialog «Det er ikke lenger begrenset til å utveksle informasjon om beslutninger som allerede er tatt av ledelsen.»