Motbydelig oppdagelse av gravide Natalia, etter å ha drukket drinken hennes, beordrer McDonald: «Dette er skremmende, ekkelt, fryktelig»

Timer etter å ha fullført måltidet McDonald’s bestilte, fant 27 år gamle Natalia ormer i bunnen av drinken.

«Jeg plukket opp ting for å legge i søpla, plukket opp tomme kopper, og jeg så inn og jeg tenkte: «Gud, det er ormer»,» sa han til Mirror. «Det har vi rett og slett fått beskjed om. Det var ekkelt og skummelt. ⁇

Natalia sa senere at hun tok med seg trofeet tilbake til McDonald’s-restauranten og ikke en gang ba om unnskyldning, til tross for de ansattes avsky. «Det er ingen anger eller unnskyldning,» sa han. Den unge kvinnen var veldig bekymret fordi hun bare var gravid i 24. uker.

«Mattrygghet er veldig viktig for oss, og vi setter strenge standarder for kvalitetskontroll for å unngå eventuelle mangler. Vi undersøkte umiddelbart denne saken da den kom til vår restaurant og kundeserviceteam,» sa en talskvinne for McDonald’s.

«Vårt lisensierte skadedyrbekjempelsesfirma besøkte restauranten og fant ingen bevis for skadedyrhandling,» konkluderte han. Merket sier de har kontaktet Natalia for å finne en løsning.