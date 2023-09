Møte Audrey Fleurot: «Jeg har alltid visst at ingen forventet meg»

Av Charlotte VanBever

Selvfølgelig, med karakteren hennes Morgan Alvaro i «HPI»-serien, ble ordet «event» fast i henne … og hun lever det godt. For den svært vakre Audrey Fleurot sier, mellom to vittige ord, en viss åpenhet og en slags lekenhet: «Ting skjedde ikke over natten… Jeg er 46 år, og jeg har lyst til å «være sterk». , for å føle seg mer legitim i dag. .» På den nylige La Rochelle TV Fiction Festival, hvor hun ledet juryen, så skuespillerinnen tilbake på hennes ubestridelige suksess og utviklingen av kvinner gjennom fiksjonens prisme.

I dag, og i lang tid, er Audrey Fleurot selve symbolet på ny fiksjon. På kino var det selvfølgelig «The Intouchables», men det var rollene hans i «Engrenages», «Le Bazaar de la Charité», «Les Combatants» og åpenbart «HBI» som etablerte ham. Nesten på en trone. Men skuespillerinnen er ingen sløv, ingen store ambisjoner, og hvem vet hvor langt hun har kommet. «Det faller egentlig ikke på skuldrene mine fordi jeg har jobbet så lenge,» smiler hun.

Suksess etter hardt arbeid

«Jeg er 46 år gammel. Jeg jobber hardt og hopper ikke over noen skritt. Jeg spilte gjester, spilte tredjeroller, deretter biroller, og så gikk jeg til sangserier, som var vellykkede («Le village français», «Engrenages»), men jeg bar ikke disse seriene på skuldrene mine. Jeg var alltid glad der jeg var. Fordi jeg alltid har drømt om å gjøre denne jobben, visste jeg alltid at ingen forventet meg, og jeg var veldig forberedt på at det ville bli komplisert. Det hele er en bonus for meg. Ting skjedde ikke over natten. Det tillater meg å ikke skape en «jeg føler det bare ikke» slags krusninger i meg selv. Og så endrer det seg mye når det gjelder popularitet, men fordi det ikke skjedde i 20-årene, er jeg solid nok, trent nok og føler meg ganske berettiget. Nå er det lett å få suksess og nyte det på den hyggeligste måten. Hvis det hadde skjedd meg i 20-årene, hadde ikke dette skjedd, og jeg hadde ikke hatt tid til å drømme.

Frykt etter «HPI».

Etter «HPI» og rollen som Morgan Alvaro, vil de andre rollene som tilbys til Audrey Fleurot vare hele distansen? Spørsmålet er mer enn rettferdig, og skuespillerinnen svarer … «Jeg tror du kan ha en fantastisk karriere uten å ha denne uavhengige stillingen som jeg har i HPI. Mesteparten av tiden, når du spiller en karakter, prøver du å bevege deg mot denne karakteren, hvor jeg svært sjelden hadde muligheten til å bringe karakteren til Morgan (Alvaro) tilbake til meg. Jeg tror ikke dette var mulig for tre år siden. Det var åpenbart, og jeg tror det var første gang dette skjedde med meg. Jeg tror mange skuespillerinner har gjort karakterene jeg har spilt før, men Morgan, hun er min Morgan. Det er veldig personlig for meg. Så det å si farvel til ham kommer definitivt til å være veldig komplisert for meg fordi han virkelig er klovnen min. Som en «umulig» tvilling som må gjemmes bort et sted i huset mitt. Og du kan ha et helt liv uten å måtte ha en karakter som kan uttrykke deg som individ, som en slags komisk dobbel. «HPI» er min egen «Sopranos». Vi vet at James Gandolfinis rolle i «The Sopranos» var hans livs rolle, både før og etter. Jeg tror jeg har en tendens til å trekke mot veldig rare ting, ikke nødvendigvis mot komedie, fordi jeg er redd alt bak det vil høres blid ut for meg. Men jeg tror det er viktig å ikke overdrive sesongen, slite folk ut eller kjede seg. Og så, jeg er nådeløs, jeg vil bytte bokstaver! Men jeg ser også tidsbegrensninger, «HPI» tar opp mye av tiden min. Det var et flott maraton, og jeg storkoste meg, men jeg savner livet litt…»