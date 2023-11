Mote e-handel: en sektor i tilbakegang

Slutten på motegigantenes gullalder: Asos og Zalando

Tallene er nådeløse: Zalando, den europeiske lederen innen online motesalg, så salget falle med 3,2 % i tredje kvartal, på en balanse på 2,2 milliarder euro. Tapet var bemerkelsesverdig, og mistet 100 000 aktive kunder på bare noen få måneder. Denne negative trenden ser ikke ut til å være en midlertidig anomali, men er en varsler om en aktivitetsnedgang anslått til mellom -0,5 % og -3 % for i år.. » Dette kvartalet ble påvirket av den varmeste september noensinne i Europa «, ber Zalando. Klimaet kan ha forsinket interessen for høstkolleksjonene, noe som har fått klesgiganten til å selge for å avvikle varebeholdningen, en strategi med blandede effekter på marginene.

Det britiske selskapet Asos vil ikke overgås med en nedgang på 9 % i sin aktive kundebase og en forventet nedgang i salget på mellom 5 % og 15 %. En kald blunk etter den velsignede lockdown-epoken, som tvang den til å øke kapitalen med 80 millioner pund og gjennomgå streng omstrukturering, i håp om å møte hindringen for et svimlende årlig nettotap, seksdoblet seg til å nærme seg 250 millioner pund.

Nye motespillere stokker om kortene

Bak disse tallene ligger en uunngåelig sannhet: Nedgangen i det elektroniske motemarkedet er ikke bare syklisk, men også strukturell. » Etter to år med sterke spenninger i kjøpekraft, har ingen salgskanal unnsluppet forbruksnedgangen », analyserer Johan Petio, generaldirektør i Handelsalliansen. Roland Beaumanoir, president for gruppen som bærer navnet hennes, bekrefter: » Nettstedets vekst var unormal, og alle forventet en nedgang. »

Mens disse online salgslederne ser dystre ut, har andre det bra. Raske motemerker som Shein og Temu tiltrekker seg med sine uslåelige priser, mens bruktmarkedet, ledet av Vinted, opplever økende suksess og revolusjonerer motescenen på nett.. Forbrukere foretrekker i økende grad plattformer av samme merke, og unngår tradisjonelle mellomledd. Dette fenomenet akselererer nedgangen til spillere som ikke kan tilpasse seg raskt nok til det stadig skiftende miljøet.

Utfordringen er enorm for disse urokkelige gigantene. Vil de være i stand til å fornye og gjenoppfinne seg selv for å møte disse nye forventningene? Eller vil vi se fremveksten av nye ledere som er bedre i stand til å imøtekomme ønskene til ustadige og krevende kunder?