Møte Virginie Ephra: «En del av meg sitter med bena spredt bredt og bukker for deg»

Av Stanislaus Ide

Gravid og lysere enn noen gang på den røde løperen, Virginie Efira imponerte hele Crosette ved å ankomme filmfestivalen i Cannes for å presentere to av sine nye filmer. En sjanse til å ta fatt på et allerede rikt, men evig underbyggende galleri.

Med det vanlige stresset er ikke filmfestivalen i Cannes det beste stedet å gjennomføre et intervju utenfor reklamerammen. Det kan sies at journalistenes agitasjon, kunstnernes iver, samtalen ikke alltid er veldig naturlig. Så kommer Virginie Ephira, som, til tross for sin runde mage, spiller spillet til det maksimale, og påtvinger sin naturlige eleganse like mye som sin åpenbare sympati. For å forsvare to nye filmer der, vant årets skuespillerinne ifølge César Academy, som Magritte, enkelt Gullpalmen for elegant intervju!

Du presenterte en film som heter «Nothing to Lose», der omsorgen for et av barna dine ble tatt fra deg. Forandrer det å oppdage det på dette tidspunktet i svangerskapet din oppfatning av historien?

Nei nei! Det er veldig vanlig, men det som endrer seg nå som jeg er gravid er at jeg ser dårlige filmer og fortsatt gråter følelsesmessig foran dem. Men siden Delphine (Deloget) er en god film, endrer det ingenting. Dessuten har jeg allerede en tiåring, noe som er helt nytt for meg.

Du har turnert mye i det siste. Skal du ta en pause etter utgivelsen av disse to filmene?

La oss si at jeg har en innsats på forhånd (ler)! Men ja, jeg tar meg litt fri. Det er klart hva som venter meg. Og det kommer til å ta meg en stund å finne en scene jeg liker like godt som jeg gjorde. Du vet, det er ikke alltid en ferdig tekst vi får på en tallerken. Å finne en rolle er noen ganger et spørsmål om å lese en bok, pitche til en regissør og ikke være fornøyd med en ventesituasjon. Hvis jeg er litt stille i dag, skal jeg definitivt ha en baby. Men hvis jeg har gjort så mange filmer de siste årene, er det fordi jeg har hatt så mange gode muligheter. Og fordi hele tiden…

Nettopp det som skiller seg ut med deg er en rik og moderne femininitet. Finner vi ham i de to neste filmene dine?

Ja, selv om rollene absolutt ikke er utskiftbare. Enten det er familievolden Blanche opplever i «Love and the Woods» eller Sylvies mors kamp i «Nothing to Lose». Jeg er forresten ikke interessert i alle pre-#metoo-scener, men post-#metoo! Det vil si at ideen om en sterk kvinne, kun sett under maktens prisme, er noe begrensende. Jeg skal ikke finne opp hjulet på nytt ved å si dette, men det som interesserer meg er kompleksitet og subtilitet. Jeg ser dem på bilder av Valerie og Delphine.

Vi fant deg mer fysisk og mindre elegant i «Nothing to Lose». Du slår noen i hodet midt i filmen.

Jeg tror vi alle har forskjellige sider, inkludert deg. En del av meg kan sitte i kors og gi deg hodepine, ja! Denne delen, uansett hvor liten, fungerer sammen med den mykere, mer tilbakelente siden av meg som du kjenner så godt. Jeg mener ikke at jeg er helt schizofren, jeg zoomer bare inn på et ansikt mens jeg filmer. Når det er sagt, unngår jeg å komme inn på psykologien til karakterene mine. Jeg prøver ikke å skape en hel barndom for dem, jeg prøver ikke å forestille meg forholdet de hadde til faren eller moren. Jeg stilte ikke meg selv alle disse spørsmålene. Jeg liker å jobbe med ingredienser med utgangspunkt i kroppen. Fordi kroppens bevegelse ofte går med sinnets bevegelse. Denne tilstrekkeligheten er det jeg prøver å finne når jeg lager en film.

