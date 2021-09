Motherwells nye signering med Sondry Solholm Johansen lever drømmen på “Ball Island” etter flytting fra Norge

Sondry Solholm Johansen fra Motherwell på heltid etter sin seiersdebut mot Aberdeen på Fair Park (Foto av Craig Foy/SNS Group)

Den 26 år gamle midtstopperen debuterte sentralt i forsvaret i 2-0-seieren over Aberdeen lørdag etter at han kom til Graham Alexanders side på en treårskontrakt dagen etter overføringsfristen.

Det var den perfekte starten for Johnson som avslørte at han benyttet anledningen til å flytte til Skottland på grunn av den glamorøse visualiseringen av det britiske spillet i hjemlandet.

“I Norge kaller vi UK Ball Island, så hvert barns drøm er å leke på Ball Island,” sa han.

“Personlig så jeg Celtic tusen ganger – Rangers også – i Champions League og Europa League da jeg var yngre, og de viste to kamper i uken på nasjonal TV i Norge.

“Det er en utrolig annerledes standard enn Norge, det er mye høyere. Å dra til utlandet og leke med de store gutta her – det er noe jeg ikke kan nekte. Det er en drøm å komme hit for å spille.”

“Jeg vet at folk vil le av meg når jeg sier at det er en drøm som går i oppfyllelse å komme og spille her. Det er en av de 10 beste ligaene i Europa, og jeg vil forbedre meg, jeg håper å ta noen flere skritt her, og jeg tror jeg kan gjøre det. “

Johansen tror hans erfaringer med Mjondalen – som topper sin vekt i norsk førsteklasse – kan overføres til garderoben i Fir Park.

“Klubben jeg kom fra i Norge – det er en liten klubb, de skal ikke være i første divisjon i Norge når det gjelder økonomi, så vi måtte jobbe hardt for hverandre,” forklarte han.

“Jeg tror det er derfor kapteinen blir hentet hit fordi jeg kan bidra til mentaliteten og innsatsen til laget de allerede gjør her. Og det er noe jeg vet og kan bidra til.

“Jeg liker det, det er det jeg lever for – dueller, forstyrrelser, adresse, alt.”