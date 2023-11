MotoGP: Di Giannantonio vinner Qatar Grand Prix, Bagnaia nær tittelen

overgått av Fabio di Giannantonio (Ducati-Grassini), Francesco Bagnaia (Ducati) ble nummer to i Qatar Grand Prix, siste runde av MotoGP-sesongen, på søndag, og nærmet seg en andre verdenstittel på rad etter en dårlig prestasjon. George Martin (Ducati-Pramak), tiende.

Den italienske tittelinnehaveren ble forbigått av sin landsmann Di Giannoneto på slutten av løpet, og tok 14 lengder fra sin spanske rival for å utvide ledelsen på toppen av mesterskapet til 21 poeng, mens det vil være 37 poeng å fordele på slutten . sesong i Valencia neste helg.

Bagnaia, som hadde ledet nesten hele løpet, mistet nesten alt da han prøvde å passere Di Giannantonio, men etter å ha gått for bredt startet han til slutt uten uhell for å holde på andreplassen.

«Jeg er veldig glad. Jeg fikk en god start og så klarte jeg å ta ledelsen. Jeg prøvde å rømme, men Fabio (Di Giannantonio) var virkelig utrolig i dag. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen min, og jeg klarte å øke gapet med Jorge (Martin), så jeg gleder meg til å være i Valencia.«, understreket turineser.

Martin, som led på sykkelen, hadde et katastrofalt løp fra start til slutt dagen etter sin imponerende seier under sprinten, der Bagnaia slet. Madrileneren endte femten sekunder bak vinneren, og svekket dermed sjansene hans til å vinne sin første verdenstittel foran hjemmepublikummet.

Spanjolen kan imidlertid takke Di Giannantonio, som tapte fem poeng til Bagnaia ved å produsere et mesterlig løp. Den 25 år gamle Gresini-rytteren, uten styre for neste sesong, tok karrierens første seier i den fremste kategorien han har konkurrert i siden forrige sesong.

«Løpet var utrolig. jeg fulgte Beko (Bagnaya) og selv om jeg var treg til tider, så jeg at han gjorde noen små feil, så jeg sa til meg selv at jeg kunne ha en sjanse til å vinne, og det gjorde jeg. Det er en stor hevn for meg og alle som har hjulpet meg. Det er fantastisk«, var han glad.

I Moto 2, den belgiske Barry Paltus (Kalex Fieten Olie RacingGP) ble nummer 18 i vinnerløpet Fermin Aldegar (BoscoScuro Speed ​​​​Up Racing). Til tross for en dårlig start klatret spanjolen fra 9. til 1. plass. Han vant sin tredje kamp på rad. Han var foran sine jevnaldrende Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha VR46) og Aaron Gannett (Kalex Pons Wegow Los40). Tittel bekreftet, spansk Pedro Acosta (Kalex Red Bull KTM Ajo) ble nummer 8.