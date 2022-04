MotoGP: Mark Marquez returnerte til Austin denne helgen

Den 29 år gamle spanske sjåføren, som har lidd av synshemming siden den gang, «fikk tillatelse fra sitt medisinske team» til å stå i kø i USAs Grand Prix for sesongens fjerde runde.

«Etter en ulykke under en indonesisk fastlegeoppvarming og en diagnose av diplopi, tillot legene Mark Marquez å returnere til Grand Prix,» sa teamet hans i en uttalelse.

«Jeg er så glad for å være tilbake, så glad for å være tilbake, og spesielt glad for å ha en av favorittsangene mine. Uansett situasjon liker jeg å sykle i Texas, og jeg har utrolige minner der,» forklarte Marquez i pressen utgivelse.

Marquez, en seks ganger Premier League-mester mellom 2013 og 2019, brakk høyrearmen under den første Grand Prix-en i 2020. Disse bruddene og komplikasjonene kostet ham hele sesongen. Begynnelsen på en Golgata.

Han kom gradvis tilbake, men mot slutten av 2021 hadde et nytt fall i trening i motocross, denne gangen på grunn av et problem med diplopi (synsdobling), ekskludert ham fra årets to siste løp.

20. mars, bare timer før den indonesiske Grand Prix, gikk Marquez tilbake og hevet øyenbrynene. Han var fraværende fra Argentina forrige uke og håper å komme tilbake til USA for godt.

En runde som virkelig passet ham: Siden mesterskapet vil finne sted der i 2013, har Marquez vunnet syv av de åtte utgavene (2020-utgaven ble avlyst på grunn av en epidemi), inkludert i fjor.

I hans fravær var det lagkameraten Alex Espercaro (Aprilia) som ledet mesterskapet etter tre runder.

Etter å ha vunnet to sesonger med Spanias Jon Mir (Suzuki) og franske Fabio Guardarro (Yamaha), er Marquez for øyeblikket 15. med 34 poeng.