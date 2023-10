MotoGP Thailand: Martin tetter gapet i mesterskapet med seier over Bagnaya

George Martin utnyttet en straffe for Brad Binder for å vinne den thailandske GP-tittelen foran Francesco Bagnaia, som ble nummer to. Med denne seieren til Spania er gapet i mesterskapet redusert litt mer.

Kampen om tittelen fortsetter Francesco Bagnaia Og George Martin. Etter lørdagens sprintrenn var spanjolen 18 poeng bak den italienske tittelholderen.

Og Martin ser ut til å tette gapet ytterligere og Bagnaia er nummer seks fra start. Pratt Binder Klarer likevel å holde kontakten med spanskene.

Han har en kamp med Bagnaya som ser ut til å sitte fast på 6. plass merke merke. Men italieneren kommer seg og trekker seg litt etter litt tilbake for å gå forbi Alix Espargaro Etter Lucas Marina. Alex merke Deretter falt og lot Bagnaya ta 3. plass.

Med 5 runder igjen fant Binder en feil og tok ledelsen fra Martin. Men spanjolen var uforferdet og tok tilbake ledelsen to runder ned på slutten av løpet.

En kamp raser mellom Martin, Binder og Bagnaya, men George Martin kjemper tilbake i Thailand foran Binder og Bagnaya for å vinne, men Binder får en straff for ikke å respektere banegrensene, så andreplassen går til Bagnaya. Martin er 13 poeng bak Italia i mesterskapet.