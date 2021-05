Motor Presse TV-skilting med SES for videoskytjenester

Luxembourg – (ArbeidstrådMotor Presse TV GmbH, et tysk datterselskap for betal-TV til Motor Presse Stuttgart, kunngjorde at det har utvidet sitt langsiktige partnerskap med SES ved å flytte til skybaserte videotjenester som gir banebrytende innholdskommunikasjonsløsninger.

Motor Presse TV vil begynne å bruke SES ‘end-to-end video sky-tjenester, inkludert den nye Cloud Playout-løsningen, for å administrere og distribuere sine to kanaler til Tyskland og Norge – “Auto, Motor & Sport TV” og dets norske motstykke “Auto , Motor og Sport TV “. Presse TV fra lokale tjenester til skybaserte kringkastertjenester har forenklet driften, samtidig som den gir den beste seeropplevelsen for publikum.

Som en del av den robuste skyinfrastrukturen leverer SES skyoperasjonsløsninger for pålitelig oppretting, avhending og overvåking av TV-kanaler basert på automatiserte og effektive arbeidsflyter på tvers av en enhetlig medieplattform – SES 360. Hos SES Cloud playEnten selv eller fullstendig administrert, det gir iboende fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadsfordeler, slik at kringkastere, inkludert Motor Presse TV, kan forberede innholdet sitt for overføring i løpet av få minutter, uten behov for maskinvare på jobben.

“Innholdet vårt må nå våre plattformpartnere – og dermed våre seere og brukere – med pålitelighet, fleksibilitet og høyeste seerkvalitet. Dette gjelder vår lineære TV-kanal, men også video-on-demand innhold som opplever betydelig vekst i forbruk. Skybasert posisjonerer vi oss for å redusere kostnadene mens vi effektiviserer driften og forbedrer seeropplevelsen. Vi ser frem til denne vellykkede utvidelsen av skyen i vårt partnerskap med SES, “sa Silk Marks, administrerende direktør i Motor Presse. TV.

“Gjennom våre videoskytjenester gir vi våre kunder og partnere en svært skalerbar og fleksibel kringkastingsløsning som ikke bare er pålitelig, men som også garanterer det høyeste sikkerhetsnivået for videoinnhold og relaterte eiendeler. Denne avtalen med vår mangeårige klient Motor Presse TV understreker den viktige verdien av nye innovasjoner innen skytjenester innen kringkasting, ”sa Christophe Molib, administrerende direktør i ASTRA Deutschland, en del av SES.

Om SES

SES har en dristig visjon om å levere fantastiske opplevelser overalt på jorden ved å distribuere videoinnhold av høy kvalitet og tilby sømløs tilkobling over hele verden. Som ledende innen globale innholdskommunikasjonsløsninger, driver SES verdens eneste satellittkonstellasjon med flere baner med en unik kombinasjon av global dekning og høy ytelse, inkludert det kommersielt beviste Orbit O3b-systemet med lav ventetid. Ved å utnytte et omfattende, intelligent og skyaktivert nettverk, er SES i stand til å tilby høykvalitets kommunikasjonsløsninger hvor som helst på land, til sjøs eller i luften, og er en pålitelig partner for verdens ledende teleselskaper, mobilnettoperatører, myndigheter , tilkoblings- og skytjenesteleverandører. Kringkastere, videoplattformoperatører og innholdseiere. SES Video Network har over 8200 kanaler og har enestående tilgang til 361 millioner husholdninger, og tilbyr administrerte medietjenester for både lineært og ikke-lineært innhold. Selskapet er notert på børsene i Paris og Luxembourg (handelssymbol: SESG). Mer informasjon er tilgjengelig på: www.ses.com.