Motorola erter sin nye 125W-lader

Det amerikanske selskapet legger også ut på et vanvittig kappløp om strømlading. Ambisjonene er imidlertid realistiske med sin 125 W-adapter.

Motorola ønsker å spille i de store ligaene og har til hensikt å tilby en smarttelefon med høyhastighets ladeanlegg. I 2021 kunngjorde Xiaomi den kommende ankomsten av ladekraft 200W. Senest presenterte Oppo en plan 240W, Samt svært robust og realistisk 150W teknologi på kort tid. Sistnevnte tilbys allerede av Realme, et annet merke fra PPK Electronics Group GT Neo3.

Den amerikanske produsenten, for øyeblikket under Lenovos tommelfinger, ønsker å følge denne trenden, så det er rettferdig Reklame Merket nevner adapteren sin på det kinesiske sosiale nettverkssiden Weibo for å skille seg fra andre produsenter ved sin nyeste 125 W-lader, siden adapteren bare veier 130 gram.

Foreløpig har ikke Motorola spesifisert hvilken smarttelefon denne teknologien er designet for. Imidlertid har rykter sirkulert i flere måneder om en terminal med kodenavnet «Frontier». Den kan matches med mange forbedringer og bli merkets sanne flaggskip.

En oppgradert smarttelefon med 144 Hz LED-skjerm, 194 MPX-sensor og 125 W belastning?

I følge Motorola Frontier Winfuture © WinFuture

Lekket Digital chattestasjon Avslørte på Twitter noen av de mulige funksjonene til denne avanserte smarttelefonen. Hvis antakelsene hans stemmer, vil «Frontier» ha en 6,67-tommers FHD + OLED-skjerm med en 144Hz oppgraderingshastighet. Dipster har et 60 MP selfie-kamera og en 194 Mpx (1/1,5 tommer) hovedsensor på baksiden. ) Den kan gi 125W ultrarask lading og 50W trådløs lading. Som alle andre tekniske ark kan kraften være spesielt muskuløs. Etterfølgeren til Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-prosessoren har blitt nevnt flere ganger. Dette kan være plussversjonen, som snart vil bli utgitt av grunnleggeren.

Hvis alle disse ryktene viser seg å stemme, vil «Frontier» dukke opp som en konkurrent til Samsung. Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, Oppo Finn X5 Pro Og iPhone 13 Pro Max.

Lekeren mener at en lettere versjon også kan skape sitt inntog. Den vil ha samme skjerm, men bare med et 16 MP selfie-kamera og en 50 MP hovedsensor bak. Ladeeffekten er veldig klassisk, 68 W.

På dette stadiet er eksistensen eller funksjonene til denne smarttelefonen ikke bekreftet ennå. Må vente noen måneder til for å lære mer.