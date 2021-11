Motorola Moto G200, G31, G41, G51 og G71 – Smarttelefoner fra € 219 til 549

Vi har kjøpt 5 nye smarttelefoner fra Motorola, nemlig Moto G200, Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71. Finn dem i videoen.

Motorola reinvesterer i Frankrike. Produsenten har vært veldig fornuftig de siste månedene. Det franske markedet er igjen en prioritet og Motorola Frankrike reinvesterer 5 nye smarttelefoner Du kan si hei moto igjen!

Fra Moto G31 til Moto G200 – Ultra konkurransedyktige priser

Når vi snakker om den populære Moto G. Moto G31, Moto G41, Moto G51, Moto G71, Moto G200, er utvalget ingen enhet. Moto G. Nå tilgjengelig for மொபை 219 til 549 med 5 mobiler.

Motorola var vertskap for en presentasjon i Paris, hvor vi kunne finne dem. Borte er dagene med moto ji med skjermer omgitt av et stort plastskall og store svarte kanter. Motorola har fornyet Moto GS-designet for å levere trendy smarttelefoner.

Fra førstepremien til den beste Moto G200 har de alle en stor skjerm med tynne rammer og en liten blenderåpning. Motorola tok seg av finishene, og du vil være stolt av å ta den opp av lommen.

Motorola utgjør en stor forskjell mellom priser, men mellom datablader. Denne serien starter ved Moto G31, den prisbevisste forbruker-smarttelefonen, og slutter med Moto G200, en spillmaskin.

På papiret har hver moto ji symmetriske tekniske egenskaper med et sterkt poeng som rettferdiggjør det høye markedet. Vi vil avvikle Moto G31 og Moto G200.

Motorola Moto G31

Moto G31 er en rimelig forbruker-smarttelefon og spesifikasjonen sier noe annet. Moto G31 har en 6,4-tommers Full HD + OLED-skjerm. Dette er sjeldent i denne prisklassen. Den kjører på MediaTak Helio G85 – 4G-prosessor.

Den kommer med 4 GB RA M og 64 eller 128 GB lagringsplass. Denne plassen kan utvides opp til 256 GB via microSD.

På bildesiden har den et trippelkamera inkludert en 50 MP hovedsensor, ultravidvinkel- og dybdesensor. Smarttelefonen drives av et 5000mAh batteri som gir den autonomi i mer enn en dag.

Moto G31 er priset til € 219 og € 239, avhengig av konfigurasjonen.

Motorola Moto G200

Moto G200 er en svært konkurransedyktig gaming-smarttelefon. Den har en 6,7 tommers HDR10-kompatibel Full HD + LCD-skjerm. Oppdateringshastigheten til dette panelet når 144Hz.

Moto G200 er ikke mindre kraftig. Den kjører på Qualcomm Snapdragon 888+ Elite-prosessorer. For å sikre maksimal overføringshastighet er den sammenkoblet med DDR5 RAM og UFS 3.1-lagring.

Den drives av en 5000mAh batteripakke og er kompatibel med 30W hurtiglading.

Motorola forlot ikke bildeområdet. De tre store baklinsene gikk ikke upåaktet hen. Modulen har et 108 MP kamera, 13 MP ultra vidvinkel og dybdesensor.

Som en mobil spillmaskin er G200 klar til å bli sertifisert. Den integreres med storskjermen for å levere nye opplevelser. De er delt inn i fire kategorier: TV, spill, kontor og videosamtaler. Takket være kraften til prosessoren kan smarttelefonen brukes til andre ting samtidig.

Tilsynelatende ser vi alle de vanlige Motorola-bevegelsene.

Motorola er veldig sterk i prisen på Moto G200. Prisen på dette racingbeistet er bare 549.

Moto G41, Moto G51 og Moto G71

Moto G41, Moto G51 og Moto G71 fullfører Moto G-serien. Den første 4G-enheten skiller seg fra G31 med en 48 MP fotosensor optisk bildestabilisator. Den selges fra 229.

G51 og G71 har tilgang til 5G. Moto G51 kjører på en Snapdragon 480 Pro-prosessor og har en 6,8-tommers 120Hz Full HD + LCD-skjerm. Det starter på 249.

Bytte ut Moto G71-prosessoren. Den godtar Snapdragon 6375 med 6 GB RAM. Den får også en 6,4 tommers FHD + OLED-skjerm. Prisen er 349.

Alle disse smarttelefonene vil snart være tilgjengelige.

Vi inviterer deg til å oppdage alle de nye Moto G-ene i videoen vår.