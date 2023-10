Motorola presenterer en smarttelefon som kan brukes som armbånd

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Dreper smarttelefonene våre insekter? Insekter er alvorlig truet av plantevernmidler, urbanisering og intensivt jordbruk. Men bølgene…

Mens sammenleggbare smarttelefoner, som Galaxy Z Fold 5 eller Z Flip 5, fortsatt sliter med å vinne over publikum til tross for enorme fremskritt, er andre ute etter å gå enda lenger. Dette er spesielt tilfelle med Motorola. Merket markedsfører også en sammenleggbar smarttelefon med sin Razr, men det den nettopp har presentert går mye lenger. Motorola, som tilhører Lenovo, avduket et merkelig konsept under Lenovo Tech World 23 som nettopp fant sted i USA i Austin (Texas). Dette er en formendrende smarttelefon som kan bøye seg i ulik grad. Dermed kan 6,9-tommers panelet bues for å anta formen til en C, for eksempel. Dette lar deg bære smarttelefonen din som et stort armbånd. Praktisk som klokke, men også for å bære en mobiltelefon som er for stor til å ha i bukselommen.

En smarttelefon som buer seg uten å bøye seg

Men siden temaet for denne messen organisert av Lenovo var orientert mot kunstig intelligenskunstig intelligensI tillegg til kunststykket å gi en telefon en helt buet form, forestiller Motorola seg at AI-funksjonene integrert i mobilen kan generere et bakgrunnsbilde som tilpasser seg antrekket ditt. Som et konsept har vi ikke mange tekniske detaljer om smarttelefonen. Det vi vet er at produsenten kalte det » Responsivt skjermkonsept », og at skjermen har en definisjon på 2228 x 1080 pikslerpiksler. Mobilen har ikke hengsel, siden den ikke brettes i to, men kan brettes for å forbli i vertikal stilling, eller i form av en bue. Med andre ord, med litt overdrivelse, husk de berømte BendGate-problemene, dvs. telefoner somiPhoneiPhone 6 Plus og Samsung Galaxy S6 Edge, som vred seg for lett når de ble plassert i baklommen på buksene. Den store forskjellen er at denne krumningen var permanent.