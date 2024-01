Motorsport | Spill | GT Manager 24: Et nytt ledelsesspill i WEC

Etter to versjoner av F1 Manager for PC og konsoller, vil et nytt motorsports-administrasjonsspill bli utgitt i år. GT Manager 24, som det kalles, lar deg ta kontroll over et utholdenhetsracingteam.

Faktisk vil denne tittelen, hvis utgivelsesdato fortsatt er ukjent, ha offisielle lisenser fra WEC, IMSA eller til og med GT World Challenge Europe. Totalt vil det være 30 offisielle biler, prototyper og GT, i tillegg til mange eksisterende sjåfører og team.

Spillet vil tilby raske og utholdenhetsløp, det vil håndtere degradering, strategier og vær, men også sjåførenes og deres tretthet i tilfelle av utholdenhetsløp.

Mesterskapene vil bli delt inn i fem kategorier: GT4, GT3, GT2, GTE og Hypercar. Som alltid i disse spillene, må du styre utviklingen av bilen så vel som det økonomiske aspektet av teamet.

«I GT Manager 24 danner spillere drømmenes racingteam ved å rekruttere og administrere dem gjennom spilling» kunngjør studien. «De vil også kunne søke sponsorer for å finansiere oppgraderingene deres og ta ytelsen til kjøretøyene deres til et helt nytt nivå.»

«På løpsdager forvandles pitlane til en dans av delikat presisjon, der spillerne må kombinere lidenskap og strategi, mens lagets skjebne utelukkende avhenger av deres ferdigheter.»

Det er det Lyon-baserte studioet Tiny Digital Factory, allerede skaperen av mobilversjonen av spillet, som er ansvarlig for denne versjonen, som ikke er en port, men en helt ny tittel. GT Manager vil bli utgitt en gang i 2024 for PC, via Steam-plattformen.