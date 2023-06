Mourinho sier han ønsker å «bli» i AS Roma etter Europa League-nederlaget: «Jeg er lei av å være en trener, en kommunikator, en klubbtalsmann»

«Jeg vil bli, men spillerne mine fortjener mer, jeg fortjener mer. Jeg vil ikke kjempe for det lenger. Jeg er lei av å være en trener, en kommunikator, en talsmann for klubben,» sa Mourinho på konferansen . . Press, han «ville bli, men jeg kan gi det beste i best stand».

På spørsmål om fremtiden forsikret Portugal-treneren, preget av sitt første nederlag i en europeisk finale, at han ikke har noen bånd andre steder i Europa: «Min fremtid? Jeg mener det seriøst, jeg sa det for noen måneder siden om jeg var det. i kontakt med hvem som helst. Jeg vil si til andre klubbeiere, jeg gjør ikke noe i det skjulte,» svarte Sky Sports Jose Mourinho. «Da Portugal spurte meg i desember, snakket jeg i klubben, og så langt har jeg ikke snakket med noen fordi det ikke er noen lag jeg har snakket med,» sa han. «Vi vil ikke spille i Champions League neste sesong, kanskje bedre, det er ironisk, men vi er ikke klare for Champions League. Vi må fortsatt kvalifisere oss til en europeisk konkurranse som Europa League», sa han i en pressemelding utgivelse. Konferanse. I tillegg følte AS Roma-treneren at han «aldri hadde vært så stolt som i kveld» etter Giallorossis nederlag mot Sevilla FC. «Du kan tape en kamp, ​​men profesjonaliteten din gjør det aldri. Jeg har vunnet fem finaler og tapt denne, men jeg har aldri vært så stolt som i kveld. Gutta ga alt,» forklarte han på Sky Sport. Juryen var «urettferdig». «Det var en veldig vanskelig kamp, ​​konkurranseevnen var veldig høy, hvor presset merkes mot et lag som har flere løsninger enn oss, men jeg må beskytte guttene mine og det er veldig vanskelig å dømme en europeisk finale», skjønte han i pressekonferanse.