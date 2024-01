MP3s far ønsker å revolusjonere romlig lyd

Etter MP3 takler Karlheinz Brandenburg romlig lyd med ny høyhastighets lydteknologi.

Karlheinz Brandenburg, medoppfinner av MP3-formatet på 90-tallet og administrerende direktør for Brandenburg Labs, presenterte et oppslukende lydhodesett på CES 2024 i Las Vegas som løfter romlig lyd til et nytt nivå.

For det første, hva er romlig lyd? Det er en teknologi som skaper en tredimensjonal lytteopplevelse. Dette lar oss bestemme hvor lyden vi hører kommer fra. Til tradisjonell stereolyd (venstre og høyre), legger den til en tredje dimensjon: høyde. For eksempel kan vi høre en samtale som om to personer er foran oss, eller som om et musikkinstrument er bak oss.

Dette er ikke ny teknologi. Det har eksistert i årevis og allerede i smarttelefonene våre og mange hodetelefoner eller hodesett som AirPods Pro og Max.

Professor Karlheinz Brandenburg utviklet mer romlig lyd ved hjelp av virtuell virkelighet. I tillegg til å høre lyder som det som er rundt deg, kan denne nye teknologien gjenkjenne posisjonen din i et rom og bestemme hvordan du skal snu hodet for å justere lyden du hører deretter. Som om lydkilden er nær deg. Prototypehodesettet har HTCs Vive Tracker-posisjonssensor, som bidrar til å levere en oppslukende og hyperrealistisk lydopplevelse.

«Spatial Audio Plus», som den 69 år gamle tyske ingeniøren kaller det, er fortsatt i sin spede begynnelse og vil ikke være klar før om to eller tre år. Foreløpig er det først og fremst rettet mot virtual reality-headset.

