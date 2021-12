Mr. Musk sier at han har solgt «nok aksjer» og fordømmer «påslaget» i California.

Teslas administrerende direktør Elon Musk sa at han har solgt «nok aksjer» til å oppfylle planen hans om å selge 10 prosent av sin eierandel i verdens mest verdifulle bilselskap, sa et intervju tirsdag.

Milliardæren, som flyttet selskapets hovedkvarter fra California til Texas denne måneden etter å ha flyttet i sin personlige egenskap i fjor, kritiserte også California for å være «overveldet».

Aksjer i Tesla, som er nær ved å sette rekorder, mistet nesten en fjerdedel av verdien etter at Musk sa 6. november at han ville selge 10 % av eierandelen sin hvis Twitter-brukere gikk med på det.

Tirsdag solgte Musk ytterligere 583 611 aksjer, noe som bringer det totale antallet aksjer han dumpet til 13,5 millioner, eller omtrent 80 % av det han hadde til hensikt å selge.

“Jeg solgte nok aksjer til å komme til rundt 10%, pluss at opsjonene ble utøvd, og prøvde å være veldig bokstavelig,” sa han i et intervju med det satiriske nettstedet Babylon Bee.

På spørsmål om han solgte aksjer på grunn av Twitter-målingen, svarte han at han burde ha utøvd aksjeopsjoner som utløper neste år «uansett hva det måtte ta». Han la til at han solgte en “ekstra eierandel” for å nærme seg 10%.

Av de 13,5 millioner solgte aksjene ble 8,06 millioner brukt til å betale skatt ved utøvelse av opsjonene hans.

Musk sa på Twitter søndag at han vil betale mer enn 11 milliarder dollar i skatt i år.

“California var en gang mulighetenes land, og nå … er det mer et land med overregulering, trass og overdreven skatt,” sa han og la til at “det er vanskelig å få ting gjort” i California. (Rapportering av Hyunjoo Jin. Redigering av Jerry Doyle)