Mrs. Chatterjee vs Norway: Rani Mukherjee fullfører den første timeplanen for filmen

Rani Mukherjee begynte å filme Chatterjee vs Norge i Estland forrige måned. Nå har skuespilleren og mannskapet fullført den første opptaksplanen for filmen.

Skaperne av filmen fortalte oss om det på Entertainment Twitter. De twitret, “Dette er en omslag for #MrsChatterjeeVsNorway i Estland! En stor takk til alle som kartla denne dynamiske reisen. SparklesMovie Camera #RaniMukerji @ChibberAshima @monishaadvani @madhubhojwani @nikkhiladvani #EmmayEntertainment @ZeeStudios_ @kaunsameer #RahulHanda @CubaFilms.

Regissert av Ashima Zipper forventes det at Chatterjee Vs Norges endelige tidsplan lanseres i India snart. Filmen kretser rundt en mors krig mot hele landet.

Kunngjort av fru Chatterjee vs Norge på dronningens bursdagSt. Mars) i år. Når hun snakket om filmen, hadde skuespilleren tidligere sagt: “I en alder av 25 år kan jeg ha signert en av de beste og mest bemerkelsesverdige filmene i min karriere i kino. Jeg kunngjør en film som fokuserer på oppløsningen til en kvinne som tar Fru Chatterjee vs Norway er historien om ekte menneskelig motstandskraft, og dette er en film dedikert til alle mødrene der ute. Dette er virkelig et av de mest fantastiske manusene jeg har lest på lenge, og jeg bestemte meg umiddelbart for å lage denne spesielle filmen. ”

