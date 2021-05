De planlagte endringene i Nordøst-Arktis Hodoks M.Sc-sertifikat fanget under tilsyn av den norske industriorganisasjonen Norges Biskerlock trådte i kraft 26. april, mens Northeast Arctic Code-sertifiseringen er midlertidig utvidet til maksimalt seks måneder, Marine Maid Rådet har bekreftet.

Forrige M.Sc.

Siden 26. april har Haddock c blitt MSc-sertifisert, men ikke en del av Marine Organ-sertifiseringen.

Både kyst- og offshore-koden har nå en sertifikatforlengelse på opptil seks måneder på grunn av innvendinger fra WWF mot omstrukturering av offshore-koder.

Under sluttfasevurderingen for MSc Fisheries Standard kan aksjonærene motsette seg den endelige rapporten fra den uavhengige vurdereren, som anbefaler om et fiskeri skal oppnå en MSc-sertifisering. The Independent Adjudicator (IA) har avtalt å gå videre på grunnlag av en uenighet om klassifiseringen av gullfisk som arter som ikke er ETP.

Foreløpig er MSc-sertifikater for indeksering inn og ut av 12 nautiske mil, Haddock og M.Sc-sertifisering ut av 12 nautiske mil til det nåværende MSc-sertifikatet er kunngjort opp til maksimalt seks måneder eller til innsigelsesprosessen er fullført 26. fortsetter med den nye femårige M.Sc.

Hyse fiske innen 12 nautiske mil etter 24. april 2021 er ikke MSc-sertifisert.