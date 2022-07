MSI kunngjør en vakker og stor 27-tommers alt-i-ett som lover god ytelse

For profesjonelle middager Laptop, MSIs moderne AM272-serie kommer i to modeller, nemlig henholdsvis AM272 12M og AM272P 12M. Den eneste vesentlige forskjellen mellom de to er at den andre, i tillegg til den første tilten, også legger til skjermhøydejustering.

Når vi snakker om skjermen, tilbyr denne nye serien med alt-i-ett-PCer fra merket Dragon et 27-tommers FHD (1 920 x 1 080) IPS-panel med to 2,5 W-høyttalere. For en så stor skjerm.

Uansett vil det tekniske arket sikre bedre ytelse for kontorbruk for å gå med skjermen. Regn med en Intel Core i7-1260P-prosessor med 4 ytelseskjerner, 8 effektive kjerner, 16 tråder og 18 MB hurtigbuffer, klokket til 4,7 GHz med Iris Xe-grafikkprosessor og Turbo.

De som ønsker å øke ytelsen til denne alt-i-ett PC-en kan benytte seg av kompatible brønner for henholdsvis M.2 SSD og 2.5″ SSD/harddisk. På RAM-siden er det mulig å integrere. Dual SO-DIMM DDR4 opp til 266/3200 MHz, maksimal kapasitet 64 GB.