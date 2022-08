MSI presenterer sine nye Prestige bærbare datamaskiner

For øvrig er begge modellene like, inkludert godt utstyr for en bedre videokonferanseopplevelse. Den nye Prestige-serien har et 30fps @1080p webkamera med støyreduksjon og lukker, to 2W-høyttalere som er DTS-sertifisert og Hi Res Audio Ready og en firemikrofon.

På kontaktsiden er det to Thunderbolt 4-porter, to USB 3.2 Gen 2 Type-A-porter, en HDMI-port og en SD-kortleser på begge modellene. Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.2 støttes selvfølgelig. Begge modellene har en fingeravtrykkleser, et hvitt bakgrunnsbelyst tastatur og en sensor for omgivelseslys.

Alt dette drives av et 4-cellers Li-Polymer-batteri på 100W for Prestige 16 og 65W for Prestige 16 EVO, som er mindre strømkrevende takket være den lite strømkrevende skjermen og grafikkortet. Begge modellene har et slankt og kompakt design i «Urban Silver» farge med mål på 35,8 x 25,8 x 1,6 cm og vekt på 1,9 kg.

Når vi kjenner MSIs nye Prestige-serie på de minste plassene, er det fortsatt to ukjente: prisen på tilleggsmodellene og tilgjengeligheten. Dragon Brand utmerker seg dessverre ikke på noen av disse punktene.