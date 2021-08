Msia må utvikle en mer progressiv utenrikspolitikk

Brev | I sin siste bok skrev Richard Haas, president i USAs råd for utenrikspolitikk og eminent diplomat: «Dette er ikke vanlige tider. I den uregelmessige verden ville det ikke være business as usual; Som et resultat kan det ikke lenger være utenrikspolitikk som vanlig.

Epidemi, Taliban-renessanse, forholdet mellom USA og Kina, klimaendringer, handelsforstyrrelser og raske teknologiske fremskritt, menneskeliv, den pågående politiske og sikkerhetskrisen i Midtøsten og forskjellige andre hendelser og globale hendelser vil fortsette å påvirke dynamikken i Malaysias utenrikspolitikk .

Midt i global uro må Malaysia innse at vi trenger nytt lederskap, tenkning og innsats. Vår utenrikspolitikk bør ikke være i samme paradigme uten innovasjon og bør ikke gå over til mer progressiv og samtidstankegang.

De siste årene har Malaysias tilstedeværelse på den internasjonale scenen gradvis bleknet. Tilsynelatende ønsket Wisma Putra å prioritere mange land fremfor Malaysias strategiske interesser, basert på det personlige forholdet mellom sjefen for utenriksdepartementet og statsoverhodet.

Nasjonen vår er kanskje ikke stor, men det betyr ikke at vår innflytelse og tilstedeværelse skal være liten. Qatar, De forente arabiske emirater, Singapore, Norge og mange mindre land spiller fortsatt en nøkkelrolle på den internasjonale arenaen. De er kjent for sine utenrikspolitiske ideer og oppfinnsomhet i stedet for deres størrelse og geografiske beliggenhet.

Dessverre, selv om Malaysia en gang var kjent som et svært viktig utviklingsland, opplever vi nå en bekymringsfull mangel på internasjonal tilstedeværelse på grunn av vår stillestående utenrikspolitikk. Det er en modell for de fleste moderne demokratier og andre islamske land.

Under forskjellige globale kriser, spesielt i forhold til islamske land, har Malaysia imidlertid bare gitt en stemme om spørsmål knyttet til Palestina. Malaysia har ikke vært aktivt interessert i spørsmål som fredsinnsats i Libya og Afghanistan, flyktningebeskyttelsesrettigheter, håndtering av islamofobi eller innsats i motstridende islamske land.

På ASEAN -stadiet har Malaysia ikke klart å holde fredssamtaler i Myanmar, Sør -Thailand og Sør -Filippinene, samt å lede konflikten i Sør -Kinahavet mellom Kina og flere ASEAN -medlemsland.

Kovit-19 Regionalt og internasjonalt samarbeid om spørsmål som epidemikontroll, klimaendringer og global oppvarming, menneskerettigheter, terrorisme og islamofobi har ikke blitt adressert med avansert politikk gjennom ulike diplomatiske verktøy. Direkte soft power -strategi har aldri vært en del av Malaysias utenrikspolitikk.

Malaysia må gå bort fra sin sanne utenrikspolitikk, noe som hindrer vårt sanne potensial. Progressiv utenrikspolitikk, med lang erfaring i utviklingsstrategi fra et utviklingslands perspektiv og anerkjennelse av mange islamske land, vil gi Malaysia nye impulser som et viktig, innflytelsesrikt og viktig land hvis det brukes strategisk.

Malaysia må komme tilbake som en dristig, objektiv og upartisk stemme om ulike spørsmål av global betydning.

Malaysias nye statsminister Ismail Sabri Jacob trenger å utvikle en mer progressiv utenrikspolitikk. I en kaotisk verden kan Malaysia ikke lenger være “bare nok en tilskuer”. Vi må tilby globalt lederskap og gi nye perspektiver, perspektiver og initiativer som er forskjellige fra vestens og andre makters perspektiver.

Alternative perspektiver er nødvendig fra utviklende, islamske og flerkulturelle asiatiske land, og Malaysia har en bedre posisjon til å gjøre det.

Abdul Razak Ahmad er grunnlegger av Bait Al-Amana.

Bait al-Amana (House of Trust) er en uavhengig forskningsorganisasjon som fremmer politikk og beslutningsprosesser gjennom forsvarlig og tverrfaglig forskning og analyse. Bait Al Amana tilbyr også konsulenttjenester om politisk og økonomisk risiko, ledelse, sosial utvikling og bærekraft og media, big data og teknologi.

