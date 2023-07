Mulig kidnappingsforsøk i Poso: «Han kastet seg over meg med et lommetørkle i hånden for å sette på ansiktet mitt»

Dette er vitnesbyrd vi helst ikke vil fortelle, historier som bare skal tilhøre fantasien. En borger advarer imidlertid beboerne etter at de har blitt utsatt for et kidnappingsforsøk. Hendelsene skulle skje onsdag 12. juli rundt klokken 13:30 i Boso, da hun var på parkeringsplassen til en butikk og var opptatt med å handle.

«Gentleman i europeisk klasse, med sterk italiensk aksent, i grå Lancia Ypsilon, registrert i Italia og med GM 0**C*-skilt (jeg kan ikke vise hele platen) tilbys meg som hjemleveringsperson for Paris XL», forklarer hun på sosiale nettverk. «Han foreslo at jeg skulle gå inn i boksen hans for å lukte litt parfyme.»

Den unge kvinnen nektet. «Så kastet han seg over meg med et lommetørkle i hånden for å sette på ansiktet mitt. Jeg klarte å presse ham med all kraft og sette meg inn i bilen min for å gjemme meg. Varslet politiet umiddelbart. Takket være tallerkenen hans har politiet bilder av ham på veien i Boso og omegn. Ifølge offeret vil imidlertid tallerkenen til den antatte overfallsmannen sitte fast på internasjonalt nivå.

Etterforskningen er i gang

Denne siste informasjonen har ikke Buren politidistrikt bekreftet til oss. På den annen side forsikret hun oss om at det allerede var inngitt en klage og en etterforskning var i gang. Sistnevnte er så vidt i gang, så ingen tilleggsinformasjon er rapportert på dette tidspunktet. Men vi vet at problemet tas på største alvor. Og med god grunn: Hvis dette «offentlige» vitnesbyrdet ble delt bredt på sosiale nettverk, tillot det andre å snakke.

Siden onsdag er det allerede dusinvis og dusinvis av lignende tilfeller rapportert under det opprinnelige innlegget. Unge kvinner fremkaller svært like opplevelser, enten med samme person, eller med mennesker som fremkaller nøyaktig de samme grunnene, på parkeringsplassene til Jemappes, Hornu, Cuesmes, Quaregnon, Binche, Morlanwelz eller Anderlues. I de fleste tilfeller var en enkel «avvisning» av samtalen nok til å få den enkelte til å gå.

En enkelt sak tilskrevet et enkelt individ eller en organisert gjeng som jobber for ukjente mål? Undersøkelsen skal spesifikt svare på disse spørsmålene. I mellomtiden minner Buren politidistrikt oss om noen advarende råd. «Innbyggerne oppfordres til å passe seg for mistenkelige situasjoner, fra tilsynelatende veldig fristende tilbud som luksusvarer til rabatt. Dette kan være en unnskyldning for svindel (forfalskning) eller enda verre.»

Og for å legge til:Du bør unngå å gå alene på bortgjemte steder, alltid være på vakt mot fremmede som nærmer seg deg, og selvfølgelig varsle politiet ved mistenkelig oppførsel og om du er et offer eller et vitne. Det opplyses at politiområdene kan nås på telefon alle dager i uken og 24 timer i døgnet.