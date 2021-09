“Muligheten for storskala produksjon av fôrvarer fra tre”

Foods of Norway -partnerne har oppnådd en vellykket industriell ekspansjon på 1600 kg gjær produsert av sukker fra norske grantrær i en demo.

Foods of Norway er et senter for forskningsdrevet innovasjon (CRI) ved NMBU. Det er finansiert av Norsk forskningsråd og 20 industripartnere. Senteret har som mål å bidra til vekst og inkrementell verdiskaping av norsk havbruk og agroindustri ved å utvikle bærekraftige fôringredienser fra naturlige, biologiske kilder som ikke er egnet for direkte konsum.

Sukker ble produsert av grantrær av Bioraffinery -selskapet, Borregaard, og dette ble brukt til å dyrke gjær på produksjonsstedet Lallemand i Estland.

Lallemand gjærproduksjonsanlegg i Salutaguse, Estland, hvor oppskalering ble utført. Foto: Lallemand

Partnere sa at operasjonene kan bli skalert på grunn av omfattende arbeid fra forskere ved NMBU og Lallemand, som ble koordinert av Foods of Norway.

Neste trinn: Ernæringseksperimenter

Gjæren skal brukes i store fôringsforsøk med gris og atlantisk laks, i samarbeid med fôrselskapene til Foods of Norway.

“Laksefôringsforsøket starter den første uken i oktober 2021 og vil pågå til slutten av juni 2022. Den vil bli drevet av forskere ved Foods of Norway i samarbeid med Biomar. Grisefôringsforsøket starter snart etterpå, enten dette høsten eller begynnelsen av 2022, og vil vare i omtrent 12 uker Selskap Fôret som er involvert i dette er Felleskjøpet Fôrutvikling,Bent Paulson, en talskvinne for NMBU, fortalte oss.

Professor Margaret Overland, President of Foods of Norway kommenterte disse forsøkene: “Vårt arbeid på Foods of Norway følger hele verdikjeden fra trebiomasse til ferdig kjøtt og fiskeprodukter. Storskala forsøk vil gi viktig informasjon om hvordan disse nye fôrene påvirker dyrs vekst, helse og kvalitet samt produksjonskostnadene og bærekraftig bruk av disse ingrediensene. ”

Matthew Castix, direktør for forskning og utvikling ved Lallemand Animal Nutrition, la også vekt på prestasjonen og erkjente at det fortsatt er mye å gjøre før kommersiell utvikling kan oppnås. “Men denne prestasjonen forbedrer den tekniske gjennomførbarheten av konseptet. “

Goodbrand Rodsrud, CTO, Borregaard, er enig. Han sa at dette er en storstilt produksjonserfaring “Demonstrerer muligheter for å utvikle bærekraftige trebaserte fôrprodukter og vil gjøre det mulig å dokumentere forretningspotensialet gjennom store fôringsforsøk.”