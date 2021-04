Multi Millionaire, 90, knyttet til 23 millioner av telefonsvindlere i Hong Kong Utenriksnyheter

Mange millionærer over 90 år har blitt knyttet til 23 millioner dollar etter å ha blitt offer for en telefonsvindel.

Konman fra den jenta, Hong Kong, At identiteten hans ble brukt i en alvorlig straffesak på Kina, og at han skulle overføre pengene sine til en ny bankkonto slik at myndighetene kunne undersøke.

I følge South China Morning Post var han offer for en telefonsvindel i Hong Kongs historie.

Politiet arresterte en 19 år gammel universitetsstudent i forbindelse med lovbruddet sent i forrige måned, og myndighetene har frosset bankkontoer som inneholder 9 millioner HK (30 830 000), men resten mangler.

Ifølge Federal District Criminal Division, i juli i fjor, mottok en kvinne en telefon fra en mann som hevdet å være en politimann.

Han sa at han ville bytte penger, og når etterforskningen var over, ville han få dem tilbake.

Telefon- og cyberbedrageri er voldsomme i Hong Kong, og i 2017 ble en spesialenhet, Anti-Fraud Coordination Center, opprettet for å mobilisere politiressurser for å håndtere kriminalitet.

I følge South China Morning Post steg telefonsvindelrapportene med 18% til 200 bare i 2021-kvartalet.