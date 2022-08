Multiverse kommer snart til iOS, Android og Nintendo Switch – ryktes

Multivers Et «gratis å spille»-spill som lar deg spille med karakterer fra Warner-lisenser. Med en åpen beta på plass, vil spillet snart være tilgjengelig PC, Xbox Og PlayStation. Offisielt er tittelen ennå ikke kunngjort på Nintendo Switch. Samtidig har Nintendo-konsollen en fordel: Super Smash Bros. Ultimat En uovertruffen mester i sjangeren han skapte. Dette blokkerer imidlertid ikke konsollen Nintendo For å imøtekomme alle slags Smash Bros.-aktige Kjemp halla hvor Nickelodeon All-Star BrawlFor eksempel. Multivers Så du kan få plass på listen Nintendo-Switch, spesielt siden det er «gratis å spille». Og en forløper, som er planlagt. Passende navngitt Twitter-konto InTheShade – Multiverse-lekkasjer Det avslører virkelig det Nintendo-Switch Men iOS- og Android-mobilplattformer er allerede oppført i listen over enheter som kan brukes til å koble til og spille spillet.

Mens du venter på den offisielle informasjonen, hvis du vil finne ut av det, ikke nøl med å si i kommentarfeltet Multivers På den dagen Nintendo-Switch.