MultiVersus-lekkasje avslører nye karakterer – Vil vi se Ted Lasso, Mortal Kombat Scorpion?

En lekkasje fra MultiVersus antyder nye karakterer som kan slutte seg til de spennende lister, som Mortal Kombats Scorpion og Ted Lasso, for å nevne noen.

(Foto: Rich Fury/Getty Images)

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 19. SEPTEMBER: Jason Sudeikis, vinner av Outstanding Comedy Series og Outstanding Lead Actor in a Comedy Series for «Ted Lasso», poserer i presserommet under den 73. Primetime Emmy Awards på LA LIVE 19. september 2021 i Los Angeles, California.

MultiVersus

MultiVersus, kampspillet fra Warner Bros, åpnet nylig opp sin lukkede alfaversjon for et begrenset antall spillere, slik at de kan oppleve spillet og dets voksende spillerliste.

Den lukkede alfaen til Warner Bros.-tittelen lar de første spillerne nyte all spillingen og den generelle mekanikken, ifølge en artikkel av Game Rant.

Tidlige tester viste også hvordan transaksjoner i spillet fungerer, inkludert kjøp av karaktertilpasning og bruk av kamppasset.

Nå som kampspillet allerede er nær offisiell utgivelse i juli, dukker lekkasjer og rykter opp som svamper fra tid til annen, og gir oss en ide om hva vi kan forvente når det starter.

MultiVersus-lekkasje avslører nye karakterer

Tidlig lukkede alfaspillere ble kjent med MultiVersus» lange liste med karakterer, inkludert nyere som Velma Dinkley fra Scooby-Doo animerte franchising og Tasmanian Devil fra den klassiske Looney Tunes-serien.

Game Rant påpeker imidlertid at Warner Bros. kan skryte av et bredt spekter av vellykkede franchiser og IP. Som et resultat bør MultiVersus-karakterlisten være ganske full.

Det ser ut som Warner Bros. ennå ikke har avslørt hele listen over bekreftede karakterer, som bør se dagens lys når kampspillet offisielt lanseres.

Derfor går noen fans av forskjellige Warner Bros.-franchiser langt for å erte kommende karakterer ved å hente spilltitteldata.

I følge en fersk rapport fra VG247 har dataminere for det kommende kampspillet allerede sett flere svært etterlengtede karakterer, inkludert Morty fra serien med samme navn, fotballikonet Lebron James, og Batmans berømte nemesis, Jokeren.

Les også: Warner Bros. Game Multiversus avduker ny trailer – Planlagt åpen beta?

Vil Ted Lasso og Scorpion fra Mortal Kombat bli med i MultiVersus?

En ny lekkasje fra MultiVersus tilbyr noen spennende nye karakterforslag for å bli med i den voksende listen.

Den siste lekkasjen spår flere karakterer som kommer til spillet, rett fra en mengde nyere data.

VG247 melder at en ny Reddit-tråd har avslørt noen interessante navn, som muligens kan være en del av det massive kampspillet.

Disse inkluderer de tidligere data-minerte karakterene nevnt ovenfor, men også nye navn som Powerpuff Girls-trioen og Samurai Jack.

(Foto: Neilson Barnard/Getty Images)

NEW YORK, NY – OKTOBER 07: En cosplayer utkledd som Scorpion fra Mortal Kombat deltar på New York Comic Con 2016 på Jacob K. Javits Convention Center 7. oktober 2016 i New York City. New York Comic-Con er en av de største tegneserie- og science fiction-konvensjonene.

Den siste lekkasjen spår også at Mortal Kombats Scorpion også ser ut til å bli med på listen.

I tillegg til disse nye datamine-karakterene, hevder den siste informasjonen også at Ted Lasso vil være en spillbar karakter.

Hvordan skal dette skje? Vil Ted Lasso heie motstanderne i hjel?

Relatert artikkel:«MultiVersus»-oppdatering: En «Scooby Doo»-karakter blir med på listen – Hvem er de andre karakterene bekreftet for spillet?