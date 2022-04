Muriel Robins hyllest til Michael Bouquet: «Du kan ha reddet meg fra døden»

Muriel Robin var en gang elev av Michael Bouchett ved konservatoriet. Men det utviklet seg snart et sterkt forhold mellom de to personene.

Da hun var 25, ville Muriel Robin stoppe alt. Men Michael var i stand til å finne de riktige ordene for å gjenopprette smaken til bukettstadiet. «Han fortalte meg: «Jeg er din lekefar», min fødselsattest, min gjenfødelse «, Sier han til menigheten mens han hyller.

Ti år senere møtte Muriel Robin også vanskeligheter i karrieren. «Arbeidet tok livet av meg. Men du skjelte meg ut. «Du har ikke rett, Muriel. Du har en tjenesteplikt. Faren hadde snakket. Milepæl om natten. Mr. Bouquet, jeg sier deg det. Du kan ha reddet meg fra døden. Dessuten ga du meg liv«, Hun snakker til ham med store følelser.

«Jeg vil faktisk at fremtidige skuespillere i verden skal krysse veier med Mr. Bouquet, for å lyse opp fotsporene dine og fylle hjertet ditt med kjærlighet til teateret, og fylle hendene dine med skarpe instrumenter. Jeg dro uten å forlate.»

Macron hyllet også

«Han har brent brett og gjennomboret skjermen i 70 år», sa Emmanuel Macron under sitt gjenvalg til presidentskapet, og noen timer senere foretok han sin første offentlige reise til Sergei (Wall-d’Ois) siden søndag.

«Han styrte teatret som det hellige monsteret (…) av våre litterære monumenter, han avslørte ubestridelige trekk og åpnet for nye krenkelser», understreket statsoverhodet, som deltok på seremonien sammen med sin kone.

Ved National Conservatory of Dramatic Art, der Michael Bouquet var lærer, ved Institute of et dusin studenter, plasserte han hvite blomster ved foten av skuespillerportrettet.