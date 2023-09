Muriel Robins sjokkerende erklæring: «Hvis du er homofil, er du ikke sympatisk»

Ifølge henne er årsakene enkle. «Jeg kjenner franske homofile skuespillere, men de tier, ellers ville vi ikke gitt en kvinne i armene deres igjen. Nevn meg en skuespiller eller skuespillerinne (homofil) i verden som har hatt en flott karriere. Ingen.»

Synlig opprørt fortsetter han med en sjokkerende forklaring: «Den unge kvinnen limer inn skuespillerens bilde på rommet sitt og den unge mannen skuespillerinnens bilde. Det er en sekvens av lyst og seksualitet. Når du er homofil, er du ikke sympatisk, du er ikke påtrengende. Vi kan ikke trenge gjennom. Når vi ikke kan trenge gjennom dette samfunnet og kinoen, er vi verdiløse. Er du gammel trenger du ikke lenger, er du stygg trenger du ikke. Penetrert eller ønsket, samme ord.

Han rapporterer at han avslutter med en melding som sier mye om hvordan samfunnet vårt fortsatt må gå: «Jeg gråt øynene ut hver dag. Vi ser, jeg er liksom, vel, det er over, det er klassifisert. Men hvorfor snakker jeg om det? 13, 14, 15, 16, 17 år gamle skuespillere og skuespillerinner må bli fortalt at det ikke er noen vits i at de gjør dette arbeidet, de vil ikke jobbe, de vil ikke gjøre kino. Jeg vil ikke at de skal oppleve det jeg opplevde.