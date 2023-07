Murillo tar veien til Javentem

Michael Murillo er ventet på Javentem-siden i løpet av de kommende timene. Det sa i hvert fall Panama-treneren på en pressekonferanse.



Faktisk skadet under Gold Cup, Thomas Christiansen har annonsert at den 27 år gamle høyrebacken endelig kommer tilbake til Anderlecht. Det understreker at Brussel-klubben har bedt om den innfødte fra Köln tilbake til den belgiske hovedstaden litt tidligere enn forventet. En retur som vil tillate Mauves å gjennomgå de nødvendige medisinske testene for å fastslå den nøyaktige arten av skaden hans. Først rapporterte pressen at Anderlechtois var plaget av hamstrings. Brian Reimer håper Michael Murillo ikke går glipp av sesongstarten. Dessuten dukker nordamerikaneren opp når den danske treneren ikke allerede har mange løsninger.

Første store date

28. juli flytter nummer 35 inn på gressbanen til Union Saint-Guillois på den første dagen av mesterskapet. Et Brussel-derby for å åpne feiden. Som er bedre?

Les mer

Antwerpen spiller stort bak kulissene: Overmars er på oppdrag