Mus ‘regner’ som insekter ‘beveger seg på bakken’ i den verste gnagerepesten i flere tiår – World News

Insekter som svermer rundt landlige byer Australia har kjempet mot den verste gnageren “pesten” i flere tiår.

Bønder sier at bakken ‘beveger seg’ og tusenvis av rotter løper en meter unna spaden.

I en scene som fengsler magen, tømmer en bonde maskinen og viser endeløse strømmer av døde og levende rotter som “regner ned” på jorden.

Klippet ble tatt av en ABC-korrespondent som undersøkte en voksende krise som filmet en arbeider som ryddet en grøft ved en gård i Tullamore, New South Wales, 208 miles nordvest for Sydney.

ABC-korrespondent Lucy Thackeray sa at en bonde gjorde rent på åkeren sin da “rotter begynte å regne”, et verktøy som brukes til å lagre korn.



(Bilde: @ Lucy Thak / ABC / Twitter)



I et klipp på 45 sekunder spytter en maskin tusenvis av critters på et støvete gulv.

“Selv om kornene er i gropene, kan rottene få det,” twitret han.

“Som Taylor Jones oppdaget under rengjøring av Agar i Thullamur, begynte det å regne rotter.”

Bonde Ron McKay sa til ABC: “Om natten … beveger tusenvis og tusen rotter seg på bakken.”

Mary Popje, fra et hvetevekstområde i landlige Tottenham, NSW, delte opptak av en stor sverm rotter som ble dumpet fra et lager 50 meter fra hjemmet hennes.

Han sa til den nasjonale kringkasteren at “det er ekkelt at regjeringen ikke hjelper til med utgiftene når vi bor midt i en pest på alle overflater av huset vårt, klær og mat.”

I en annen video fra første rad i staten “Mouse Blake” ga reporteren ut et klipp av en svart katt som har blitt så vant til svermer av gnagere at den ikke en gang liker en liten skala som sitter på hodet.

Ifølge rapporter er NSW-bønder på randen av å søke statens regjeringens hjelp til å avslutte skadedyrkrisen og støtte gårder som håndterer ødelagte avlinger og korn.

De sier at problemet har eskalert til en “økonomisk og folkehelsekrise.”



(Bilde: @ Lucy Thak / ABC / Twitter)



Lederen for NSW Farmers ‘Grain Group fortalte media at hele sommeravlingene allerede hadde gått tapt for musepesten da skadedyr slukte avlinger og kornmagasiner og tygget med maskintråder.

I følge en studie utført av bønder i staten, har noen mennesker sluttet å plante denne sesongen.

En tredjedel av undersøkte NSW-bønder sa at de bruker mellom 20 000 og 000 til 150 000 (, 7 100 til 000, 82 000) for å stimulere dyr.

Rebecca Hind, som bor i Kanovindra Fortalte ABC Han mistet søvn på grunn av musinfeksjonen, og jo verre problemet var den økte etterspørselen etter butikker som etterlot agn og feller.



(Bilde: @ Lucy Thak / ABC / Twitter)



Hun kalte situasjonen “mentalt tappende.”

“Så lenge politikere ikke har musedråper på nettstedene sine, vil det ikke skje,” sa han.

Statens landbruksminister Adam Marshall fortalte kringkasteren at statsregjeringen bisto bønder og søkte tillatelse til å tillate bruk av dobbeltstyrket musebete.

Han sa at bøndenes påstander var at regjeringen ikke hadde etterkommet forespørsler om økonomisk bistand og anmodninger om rabatter ble vurdert.