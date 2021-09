Musikk, gjenoppliving – Brooklyn Rail

Skriveren hans hadde nettopp landet i New York 10. mars 2020. Han nøt fem dager med levende musikk før den første lockdownen falt. Cramming flere konserter til hver kveld, de fleste av disse ble dokumentert i en Lane anmeldelse, mai 2020 -utgaven. Den sjette natten dro han ut til Phill Niblocks Experimental Intermediate loft, men den planlagte Jens Brand -forestillingen ble raskt til en livestream av en tidlig pandemi. Å gå på gaten på Manhattan, øde og uten konserter, ta en lang krets fra Grand Street til Central Park og sentrum igjen, avslørte en allerede øde by som forberedelse til det offisielle tilfluktsvedlegget på plass tirsdag 17. mars.

I juli og august i år, når de dobbelt vaksinerte fikk komme trygt inn, tilbrakte skriveren to måneder på den europeiske veien, besøkte festivaler og individuelle konserter, lyttet til levende musikk etter åtte måneders nær tørke., Men også overvåket. situasjonen, slik alle land var i sine forskjellige former, tidsplaner og grader av forsiktighet, og gjenopptok liveopptredener i en mer omfattende skala enn noen gang i løpet av 2020.

Til syvende og sist prøver alle som vender tilbake til konserter å komme tilbake til hvordan ting var i begynnelsen av pandemien. Etter å ha hørt det, uttrykker publikum alltid entusiasme for den fornyede opplevelsen, men de fleste ganger skriker de ikke om det under selve arrangementet. Noen ganger virker de overraskende ute. Uttrykket ekstase vil først begynne å skje når begrensningene er fullstendig opphevet, og folk står fritt til å samhandle fysisk, drikke og røyke utilsiktet, blande seg tilfeldig med venner og til og med danse under forestillinger. I skrivende stund begynte dette å skje på store festivaler i USA og Storbritannia. Når vi snubler litt, må vi begynne på nytt og vagt huske alle tarmreaksjonene, muligheten til å sosialisere, den improviserte tankeløshet som skjer på noen konserter, spesielt de høyeste og raskeste. Den sanne hedonistiske eksplosjonen av liveopptredener vil komme når alle tilstedeværende føler seg sikre på at vaksinasjonstrykket takler varianter av viruset, men likevel vil fremgang måles i noen sektorer og et raskt løp i andre.

Etter to måneder med å ha bodd stort sett innendørs, var det tegn til aktivitet i Tyskland, mai 2020. De kompromissløse folkene på Moers -festivalen var fast bestemt på å beholde programmet som et fysisk arrangement, med artister som opptrådte på sitt vanlige sted. På dette stadiet i pandemien gjorde tysk antivirus-taktikk landet til en av de viktigste motstandene mot virusets virkninger. Da festivalen nærmet seg, ble det snart klart at de fleste besøkende internasjonale handlingene ble tvunget til å avbryte, så kalenderen ble til slutt dominert av innfødte tyske artister. Ingen offentlig publikum for Moers, bortsett fra en liten gruppe mannskap, musikere og journalister, var tillatt, men settene fortsatte, dyktig og fantasifullt filmet av det fransk-tyske TV-nettverket ARTE, vekslende på to scener. Det var den mest avanserte direktesendingen på sin tid, og viste veien videre for resten av året. I mai 2021 var Moers -festivalen bestemt til å bli en forløper igjen.

I august 2020 deltok hans skribent på Tallinn Music Week i den baltiske delstaten Estland. Hvor var viruset? Saker forble utrolig sjeldne i Estland i 2020, og dukket endelig opp i begynnelsen av 2021, men ble snart kontrollert etter bare noen få måneder. På TMW, og på ingen måte vitenskapelig bevist, fortalte mange av musikerne og delegatene anekdotiske historier om at de allerede hadde smittet viruset tidlig i pandemien. For de fleste forestillingene var det som å gå tilbake i tid før den første lockdownen, med noen av familiebegrensningene på plass.

Dette var en desorienterende opplevelse, men den hadde også en slags vanvittig glemsel av situasjonen i de fleste andre europeiske land. Å høre banebrytende dynamikk, gjennom beinkjølende stabler med høyttalere, var en opplevelse som nesten var tapt i løpet av de siste seks månedene. Estland er et lite land, med en liten befolkning, men det har en tung statlig digital infrastruktur for testing og svinger, pluss at det hadde få turister tilstede under lockdown -periodene. I løpet av samme uke var det Station Narva, en to-dagers rock / elektronisk festival like ved den russiske grensen. Det var enda færre tilfeller der, selv om det i 2021 var infeksjoner som spredte seg over Narva -elven.

Brussel var fullt operativt i oktober 2020, med nesten alle arenaer åpne og med fulle tidsplaner, om enn de brukte publikumsnummerbegrensninger og for det meste holdt seg til innfødte belgiske artister. Artonov multimediefestival var i stand til å fremføre forestillinger i historiske bygninger, sammensmelting av musikk, dans, fortelling og installasjonskunst. Generelt er publikummet ganske lite for disse hendelsene, så Artonov var ikke involvert på en massiv måte, i tillegg til at han ikke kunne invitere artister fra fjerne land. Ja, restriksjonene setter et stivt gjerde av selvbevissthet rundt disse oktober-showene i Brussel, men vi er alle takknemlige for den levende handlingen, selv under strenge betingelser.

I september 2020 løste Punkt Festival of Live Remixes i Kristiansand, Norge, noen av problemene sine ved å bosette seg i toppetasjen på hotellet der artistene bodde. Nylig renovert, var det nå et panoramisk rom kalt Stup, som var perfekt for en liten festival, akustisk forberedt for det krystallklare Punkt -lydsystemet.

I slutten av oktober og begynnelsen av november gikk de fleste land på den nordlige halvkule inn i en langsiktig lockdown. Da en gradvis åpning begynte i mai 2021, var Moers-festivalen igjen i forkant, noe som muliggjorde den første invasjonen av vaksinerte amerikanske spillere, og plutselig var et personlig publikum på 500 personer tillatt, bare dager før starten. John Scofield, Fred Frith, Ava Mendoza, Chris Pitsiokos, Gerald Cleaver, Hamid Drake, Joe McPhee, Jamaaladeen Tacuma og Myra Melford var blant den tilsynelatende mengden ankomster over Atlanterhavet. Alt gikk greit, med daglige tester på stedet og ingen kanselleringer. Det britiske afro-elektrobandet Nihiloxica oppfordret 500 til å reise seg og danse i parken, samtidig som sikkerhetspersonell flyttet for å forby slik bevegelse. Det måtte være på den måten, et frustrerende kompromiss for å lette live vekkelsen.

I juli 2021 deltok hans skribent på Rīgas Ritmi Festivāl i Latvia. Virussaker falt og restriksjoner ble opphevet, men dette er det eneste landet du besøker der det ser ut til å være en hvisking av motvilje mot å bli vaksinert. Igjen var dette et anekdotisk inntrykk. Likevel var det flere konserter under festivalen i Riga som bare var åpne for vaksinerte punters, så det kan være et sosialt skille underveis. Dette gjelder sannsynligvis de fleste andre land også, i ulik grad. De sene jazz -jam -øktene på M / Darbnīca -stedet hadde en aura av frigjøring fra forbud da bordene fylte seg på gårdsplassen deres, rundt midnatt ble portforbudet opphevet.

I juli og august 2021 iverksatte Belgia og Portugal også tiltak som var veldig like de forrige sommer, til tross for høye vaksinasjonshastigheter. Antagelig vil dette endre seg snart. Brosella-festivalen ble arrangert utendørs, som vanlig, med park-amfiteateret som gjorde det lettere å slappe av i mellomrom, men Gent Jazz-festivalen ble holdt under et høytaket telt, åpent på alle sider, med publikum sittende på bord, servert av servitører. . Virusetiketten var strengere her, med flere mennesker på et mindre mellomrom. I Gent ble imidlertid de tillatte tallene firedoblet, sammenlignet med 2020 -utgaven på det meste. På dette tidspunktet lærte noen av bandene å projisere lenger unna, til en sittende mengde som var mer spredt enn forventet, og nesten måtte lære om scenekunsten på nytt. Jazz em Agosto de Lisboa klarte å fange et par amerikanske band, Broken Shadows og James Brandon Lewis Quartet, men ironisk nok skjedde dette bare på grunn av kanselleringen av tryggere spill fra Norge. Både Lewis og den utvidede brannen! kvintetten utstrålte ren glede over å endelig kunne spille albummateriale som ikke hadde blitt hørt live før nå, og premiere deres Molekylær og Feil album, henholdsvis. Lewis kom med en lettvint kommentar om pandemien, men i den neste setningen nevnte han at han hadde mistet et par mennesker til viruset. Denne dualiteten oppsummerer sannsynligvis best den kombinerte sinnstilstanden til mange publikummere.

I juli 2021 hadde estiske saker falt igjen, noe som gjorde Viljandi folkemusikkfestival til en realistisk mulighet. Det er vanligvis en massiv begivenhet, sør i landet, som finner sted i idylliske omgivelser rundt slottsruinene, med utsikt over en stor innsjø. Publikumstallet falt betydelig, men dette utløste en ny opplevelse tilbake til gamle dager. Folket var ganske tøft, med bare noen få fusjoner, men arrangørene klarte likevel å hente antrekk fra Ungarn, Georgia, Italia, Finland, Danmark, Latvia, Irland og Belgia. Et overraskende øyeblikk kom under settet av den hardcore estiske folktroniske duoen Puuluup, da de plutselig falt på publikum for en opp nedad publikums svømmekamp. Noe som ikke har vært vitne til på omtrent 18 måneder.

Generelt har publikum vært noe dempet: separerte, maskerte, alkoholholdige drikker er ofte ikke tillatt, eller dans er ikke tillatt, og de sirkulerer heller ikke rundt spillestedene, og kanskje er de bare rustne av konsertoppførsel fra gammeldags. Vi kan fortsatt føle ekstasen, selv om den er dekket av usikkerhet og autoritarisme (vanligvis nødvendig). Nå som restriksjonene er opphevet i mange land, vil folkemengder foreløpig begynne å slappe av, improvisere og gå tilbake til ønsket abstraksjonstilstand. Jeg ønsker.

Siden mars 2020, uavhengig av svingningene i de enkelte diagrammene i hvert land, kom viruset til slutt for alle. Vedvarende, stengende grenser, bare utsatt det uunngåelige, den endelige løsningen ble bare levert av vaksiner. Foreløpig kan ingenting annet håpe å beseire viruset. New York City selv har svinget periodisk med kravet til jabbingtest, men dette blir en global etterspørsel etter grenseoverskridende musikere og konsertgjengere. Du må velge versjoner av “frihet”. I Storbritannia er det foreløpig ikke nødvendig med vaksinasjonsbevis for konserter, men endringer er på vei. I Frankrike kreves det pass for alle liveopptredener. I Latvia og Portugal var det nødvendig med dokumentasjon selv for å komme inn på stolpene. Det ser ut til at de store festivalene vil bli tvunget eller frivillig til å verifisere sertifikatene.

Siden vaksiner har økt radikalt i Europa, er atmosfæren en permanent retur og aksept av viruset herfra for alltid. I USA sikrer variantutbredelse full retur til vaksinasjonsbekreftelse for konserter og festivaler. Levende musikk går raskt tilbake for fullt, men nå vil det ta rask tilpasning fra publikum, en dyktighet som promotører og bookere allerede har slitt med i store deler av de siste 20 månedene. Og alt dette har bare handlet om Nord -Amerika og Europa, de røde sonene er en radikalt annerledes sak.