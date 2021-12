Musikkmaleri av Bergen by i Norge

Sean Musicale ønsker Bergen Filharmoniske Band velkommen til konsert førstkommende tirsdag 7. desember i Boulogne. Denne symfoniske kreasjonen er en av de eldste i verden, dirigert av Edward Gardner. Rapport i Norge.

⁇ Er dette en mikrofon? spør இளம் en ung nordmann. Sammen med klassen sin og mange andre kom han for å overvære presentasjonen av Tsjaikovskijs 4. symfoni.” Bergen Filharmoniske Band. Grunnlagt i 1765, samler ensemblet musikere fra hele verden i dag. Sjefen hans Edward Gardner er britisk. ” Jeg tror hvert band har en merkelig estetisk tradisjon som vil beholde sin identitet selv om musikerne endrer seg. Ifølge Bergensbandet er dette skiltet symbolet på det eldste, vakreste og mest energiske rombandet. Da jeg først kom til Bergen i 2008 slo det meg. Det er noe spesielt som kommer fra fortiden. ⁇

— For øyeblikket i Bergen fikk ikke operaen den oppmerksomheten den fortjente.

På kvelden ga ensemblet det samme showet i sin sal Creek Halls, Bygningen med sin brutale arkitektur, ligger midt i byens fargerike hus. Lokalet er også vertskap for Bergens operaproduksjoner, i snitt to store forestillinger i året. Han er sjefen Evind Gulberg Jensen Den som styrer denne prosessen, han venter bare på én ting: byggingen av det virkelige operahuset. ” Jeg har en følelse av å væreFor øyeblikket i Bergen har operaen ennå ikke fått den oppmerksomheten den fortjener fra byen, erklærer han. Det er et teater for teaterelskere, det er et konserthus for symfonikonsertelskere, men vi har ikke en operasal ennå. Så vi må skape et publikum. For å skape reell interesse for opera som kunstuttrykk prøver vi å tiltrekke oss mennesker fra symfoniens verden og dramaets verden. ⁇

“Å motta budskapet vårt er veldig viktig for oss”

Landets første ordentlige operahus ble bygget i Oslo først i 2008. Et nytt musikkhus i Bergen vil gjøre det mulig å inspirere et stort antall norske sangere, forklarer Ivind Gulberg Jensen. Stråling fremmer turneer til et orkester, forklarer Edward Gardner. ” I Bergen, omgitt av fjell og hav, er vi virkelig i forkant av Europa. Så det er veldig viktig at vi kjenner budskapet vårt. Jeg tror som en by i Norge, mange skandinaviske byer som Stockholm, Oslo, København ser på seg selv, det er en slags klubb, vi ser virkelig mot Europa. Helt siden orkesteret ble etablert her i 1765, har det storslåtte hanseatene oppstått fra sjøveier som Europa og Hamburg. Det er et internasjonalt band med et veldig internasjonalt perspektiv, så for oss er det en vesentlig del av arbeidet vi gjør. ⁇

, © Bergen Filharmoniske Band

Franskmennene kan lytte til Bergen Filharmoniske Orkester Seine Musical, I Boulogne, denne tirsdagen. Vi håper at Tsjaikovskijs 4. symfoni, fremført av musikere, får samme suksess her som de små nordmennene som er så spente etter skoleturen.