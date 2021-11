Musk bør selge 10% av Tesla-aksjen

Elon Musk spurte sine Twitter-følgere om han skulle selge 10% av aksjene sine i Tesla. 3,5 millioner av dem stemte mellom lørdag og søndag og svarte.JaMed 57,9 %.

“Du er villig til å akseptere ethvert resultatHan sa at forretningsmannen som regelmessig bruker det sosiale nettverket til å komme med uventede kunngjøringer eller overraskende kommentarer, men at han ikke spesifiserte når han har tenkt å selge aksjene sine, eller hvordan.

Lederen for den eksentriske elbilprodusenten ser ut til å ha øynene opp for et nylig forslag fra demokratiske parlamentarikere, som foreslår å skattlegge de superrike ved å målrette aksjene deres, vanligvis bare skattlegge dem når de selges. Det var så tydelig i øyeblikket.

Elon Musk hadde allerede kritisert forslaget i slutten av oktober, og skrev i en tweet: “De ender opp med å tappe andres penger og kommer etter deg“.

Lørdag kom han inn på emnet igjen og skrev: “Det har vært mye snakk i det siste om urealiserte gevinster som et verktøy for skatteunndragelse, så jeg foreslår at jeg selger 10 % av Tesla-aksjen min.“.

Tweeten hans refererte til en liten meningsmåling som tilbyr nettbrukere å stemme “Ja” hvor “Ikke“.

21 milliarder dollar

Ifølge Bloomberg eide Elon Musk rundt 17 % av Teslas utestående aksjer per 30. juni, som for tiden er verdt 208,37 milliarder dollar.

Ved å selge 10 % av aksjene sine, kan den teoretisk gjenvinne i underkant av 21 milliarder dollar.

Entreprenøren fikk også en stor pool av aksjeopsjoner og konvertible aksjer som kompensasjon.

Formuen hans har økt med den nylige økningen i tittelen, fra rundt $130 tidlig i 2020 til $1222,09 fredag ​​kveld.

Med sine eierandeler i sine andre selskaper, spesielt rakettbyggeren SpaceX, er Elon Musk teoretisk sett verdens rikeste mann med en formue som Bloomberg anslår til 338 milliarder dollar.

“Merk at jeg ikke får betalt i kontanter eller belønning noe stedDet sa han på Twitter lørdag.Jeg har bare aksjer, så den eneste måten for meg å betale skatt personlig er å selge aksjer“han la til.