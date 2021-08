Musk hevder at Tesla utviklet den automatiske piloten som et resultat av en farlig sykkelulykke

Teslas automatiserte pilotsystem og hele den selvkjørende betateknologien er under konstant vurdering. Imidlertid ser det ut til at problemet først og fremst kan ha vært knyttet til Teslas beslutning om navnene, selv om det førte til en studie som ble ansett som uløselig. I følge Tesla -sjef Elon Musk, ble autopiloten opprettet for å redde liv.

Selvfølgelig kan navnet automatiseringspilot være misvisende for noen, men dette konseptet er basert på automatiseringspilotsystemer i fly. Disse systemene tillater ikke fly å fly alene uten piloter, tvert imot, de hjelper piloten og gjør reisen mindre stressende og tryggere. Dette er akkurat det Tesla Auto Pilot gjør.

Teslas fulle selvkjøringsevne er egentlig ikke i stand til å kjøre bil i alle situasjoner, men det er målet, og teknologien er nå i “beta” -modus. I tillegg har Tesla ennå ikke sluppet det for publikum. Bare et utvalg av sjåfører kan bruke betaversjonen av kjøretøyene sine for å lære teknologien og gi tilbakemelding til Tesla.

Alt i alt er dette i utgangspunktet pakker med Advanced Driver-Assist Systems (ADAS) som får stadig oppdaterte funksjoner. Nesten hver bilprodusent tilbyr ADAS i bilene sine, og mange biler har standard med mange av disse funksjonene, selv om Tesla bare oppdaterer funksjonene i merkevaren med programvareoppdateringer over luften. Det er alltid en mulighet for at teknologi kan forvirre en sjåfør eller en funksjonsfeil, noe som kan føre til en ulykke, og teknologiens arbeid er å redde liv, som det er bevist.

Elon Musk var veldig aktiv Twitter For sent svarte han nylig på et innlegg Tesla -fakta (truth_tesla). En Twitter -bruker delte en video av en sjåfør som passerte i Norge og ble lagret av en Tesla -bilpilot. Du kan se den historien her.

Uansett twitret Musk som svar på at en Tesla -sjåfør sovnet og drepte en syklist. Tesla er ikke utstyrt med en autopilot. Musk sier at hendelsen er årsaken til at selskapet gjør raske fremskritt med autopilotfunksjoner.

Hva synes du om Tesla Auto Pilot? Kontinuerlig studie ved navn? Tesla ser ut til å være under mikroskopet i alle ting, så hvorfor ikke lage et annet navn? Hvorfor ser vi ikke stadig på overskriftene om andre bilprodusenters ADAS -funksjoner fordi vi vet at de ikke er perfekte?