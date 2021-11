Mustafa Ali avslører historien om det forlatte WWE

For noen uker siden på SmackDown la Mustafa Ali ut en annonse som sa at fansen har bestemt seg for å danne en allianse mot ham av den eneste grunnen at navnet hans er Mustafa Ali. Et problem som Drew McIntyre ikke har, siden folk bestemte seg for å samarbeide med ham.

Fra denne rapporten har vi alle ventet på oppfølgeren til denne nye historien for Mustafa Ali, men han avslørte i dag at prosjektet ble forlatt av WWE-tjenestemenn … fordi det er så kontroversielt. :

For noen uker siden publiserte jeg en uttalelse som noen anser som kontroversiell. Målet mitt var å bringe en vakker visjon til live. Dessverre, av grunner utenfor min kontroll, kan jeg ikke få dette synet til å gå i oppfyllelse. Men jeg kan dele med deg hva det ville vært.

Du kan se hele videoen av handlingen for å følge livssynet han ønsket å presentere for WWE-universet:

For noen uker siden ga jeg ut en uttalelse som noen anser som kontroversiell. Målet mitt var å bringe en vakker visjon til live. Dessverre, av grunner utenfor min kontroll, kunne jeg ikke få den visjonen til å gå i oppfyllelse. Men jeg kan dele med deg hva det ville vært. pic.twitter.com/V2bKzYJUrw – Mustafa Ali / Adeel Alam (liAliWWE) 13. november 2021

Mustafa Ali bestemte seg for å filme videoen for egen regning, ikke WWE-produksjon, men av et uavhengig selskap i hjembyen Chicago.

I promoen sin forklarer Mustafa Ali at han må bevise seg selv hver dag for å vise at han fortjener å være i USA, selv om han er født i landet. Han fokuserer på klærne han har på seg for ikke å se mistenkelig ut. Når vi gjør narr av utseendet hans eller hvor han kommer fra, senker han hodet og sier ingenting. Han gjorde alt dette i håp om at han ville bli sett på som en medamerikaner. Han konkluderer med at dette er tiden for andre amerikanere å bli mistenkt og mobbet. For alle de som følte som ham, var det på tide å bli med ham i hans nye Amerika.

Mustafa Ali så ut til å ville kjempe mot rasisme og meningene folk har om ens opprinnelse. Dessverre, hvis denne videoen blir populær, vil ikke resten av prosjektene være på skjermen før WWE ombestemmer seg.

Bildekreditt: Mustafa Ali