Mustii, gjest i vårt store intervju: “Jeg har et hat-kjærlighetsforhold til Belgia”

Musty, en komiker og musiker, motiveres av bare én ting: lidenskapen hans for skuespill.

C ‘Å være i dette teateret er spesielt fordi jeg var akkurat her Første jobb utenfor skolen .” Med et stort smil på leppene og et rampete blikk, ser Musty, han egentlig heter Thomas Mustin, på miljøet rundt seg med nostalgi.

Vi får ham på filmen “Le Public” som han debuterte i 2013. I dag har belgieren spilt hovedrollen i et titalls filmer. I 2019 ble han tildelt Magrid-prisen for beste mannlige håp. Snart med sitt andre album på kreditt, endrer Musti humoren og musikken til rytmen til hans ønsker. Møte med en multitalentet artist.

Hva husker du om Musty, Le Public Theatre?

“Det er et søtt minne for meg, men veldig smertefullt! Jeg husker det godt. Det er et Romeo og Juliet-skuespill. Det er mitt første prosjekt, så spenningen blandet seg med slaget.

Før du ble komponist, var du skuespiller. Hvordan oppsto denne lidenskapen på scenen?