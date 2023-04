MVA på gass og elektrisitet, rett til å koble fra, kjøp av eiendom i Brussel: alt endres fra 1. april

Fra 1. april skal bedrifter med minst tjue arbeidstakere ha inngått avtaler om rett til å si opp arbeidstakere, det vil si rett til ikke å ha tilgang til dem utenom arbeidstid. Avtalene skal innarbeides i tariffavtale eller arbeidsreglement.

HR-leverandøren SDWorx forklarer på sine nettsider: «Ansatte har rett til å ikke være på nett etter normal arbeidstid». «Så ingen skal føle seg forpliktet til å ha permanent tilgang. En jobbtelefon kan bli stille og postkassene stenges. Det samme gjelder for Teams og profesjonelle WhatsApp-grupper.»

I følge en studie fra Securex er risikoen for utbrenthet 4,8 ganger høyere blant personer hvis arbeidsgiver forventer at de skal jobbe utenom arbeidstiden. Mer enn halvparten (55,2 %) av fjernarbeidere oppbevarer også varsler på jobbtelefonene sine utenom arbeidstiden.

Retten til å koble fra er en del av den føderale regjeringens jobbavtale i fjor. Den inneholder en rekke tiltak rettet mot å oppnå en bedre balanse mellom arbeid og privatliv.

Ny økning i sosiale tariffer for elektrisitet og naturgass

Sosialtariffen øker igjen fra 1. april, med 7,7 % for elektrisitet og 9,5 % for naturgass. Sosiale tariffer fastsettes kvartalsvis av regulator Creg. Dette er den fjerde økningen på rad.

Enkeltstrømtariffen blir 30.782 cent per kilowattime, inkludert merverdiavgift. Den sosiale tariffen for naturgass vil være 4.084 cent per kilowattime, inkludert moms.

I april i fjor ble sosialtariffen sist redusert med reduksjon av merverdiavgiften fra 21 til 6 % for naturgass og elektrisitet. Prisfallet i grossistmarkedene de siste ukene har ikke gitt seg utslag i sosiale tariffer.

Omtrent 2 millioner mennesker har rett til denne reduserte og identiske tariffen fra alle energileverandører.

Permanent reduksjon av merverdiavgift på gass og elektrisitet til 6 %

Fra 1. april blir en merverdiavgift på gass og elektrisitet på 6 % endelig, etter et lovforslag som nylig ble vedtatt i Representantenes hus. Samtidig trer skattereformen i kraft.

Merverdiavgiften på gass og elektrisitet er redusert til 6 % i om lag ett år. Det var opprinnelig et «midlertidig» tiltak for å senke energiregningene på grunn av prisøkninger knyttet til krigen i Ukraina. Fra og med 1. april blir denne prisen permanent.

Underskuddet ved en slik reduksjon i merverdiavgift på offentlige finanser vil imidlertid bli oppveid av særavgiftene på disse produktene.

Forbrukssatsen skal beregnes ut fra differansen i merverdiavgift mellom 21 % og 6 % betalt i gjennomsnitt per MWh i 2021. Det nye produksjonsavgiftssystemet vil skille mellom grunnforbruk og merforbruk. Grunnforbruket er satt til 3 000 kWh for elektrisitet og 12 000 kWh for naturgass.

I tilfelle energiprisene overstiger et fastsatt tak (€100 per MWh for gass og €250 per MWh for elektrisitet), reduseres grunnforbruksavgiften. Dessuten, hvis prisen på gass faller under minimum 45 euro per MWh, vil avgiften for ekstra forbruk av naturgass øke.

«Fikseringen av en momssats på 6 %, sammen med smartskattereformen, gjør det mulig å redusere regningen til isolerte husholdninger og enkeltpersoner betydelig sammenlignet med normal momssats på 21 %. På årsbasis utgjør dette en støtte av ca Finance Vincent van Petegem «350 euro i året på dagens prisnivå».

Å kjøpe et hus i Brussel vil være mer skatteeffektivt

Fra 1. april vil skattelettelsen for registreringsavgifter øke fra €175.000 til €200.000 i Brussel-regionen, slik at nominerte eiere kan spare €25.000 på den første transjen på €200.000. Dette nye «mer fordelaktige» systemet, som tar sikte på å gjøre eiendomskjøp rimeligere, kommer inn under registreringsavgiftsreformen, vedtatt av Brussels parlament i januar i fjor.

I tillegg gis det et tilleggsgodtgjørelse ved en betydelig energirenovering av en bolig (€25 000 per hopp i kategorien Energi, forutsatt at det er en forbedring på minst to hopp).

I tillegg ble det nåværende taket på €500.000, som boligen ikke lenger kunne dra nytte av, hevet til €600.000. Til slutt vil også godtgjørelsen for kjøp av byggegrunn øke, fra €87.500 til €100.000.

Lokaliseringsvilkår lempes også fra og med ikrafttredelsen av det nye systemet, det vil si for avtaler inngått fra 1. april. Personer som ønsker å nyte godt av lettelsen, må bosette seg i eiendommen innen tre år (i stedet for to). For kjøpere som krever tilleggsgodtgjørelse for energifornyelse, utvides botiden til fem år.

Til slutt vil eiere som ikke blir i hjemmet i de nødvendige fem årene av botid ikke måtte betale tilbake hele gevinsten fra skattefradraget, men de må betale tilbake et beløp som er proporsjonalt med antall år de har levd . Rolle.